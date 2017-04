Në shtator nis projekti për rikonceptimin e zonës historike, Vlorë

Në Vlorë, në fund të shtatorit, do të nisë restaurimi i zonës historike të qytetit, në rrugën “Justin Godard” ku ndodhen dhe disa monumente kulture të kategorisë së parë. Për kryebashkiakun Dritan Leli, zona historike do të konceptohet si një e tërë, një pol që tregon histori, rikonfirmon vlera dhe njëkohësisht do shërbejë si qendër biznesi.

Dritan Neli: “Do të ketë shumë ndryshime, jo vetëm në drejtim të qarkullimit rrugor por mbi të gjitha në konceptimin e zonës historike si një e tërë. Pra një pol që tregon histori, rikonfirmon vlera dhe njëkohësisht është një pol biznesi, për tu shijuar nga qytetarët, nga përdoruesit e mjeteve dhe nga të gjitha ata, që do të vizitojnë Vlorën si një destinacion turistik.”

Për të parë nga afër situatën në terren, Kryebashkiaku ka shoqëruar këshilltarin e kryeministrit, arkitektin Artan Shkreli, i cili theksoi se Vlora nuk mund të jetë më qyteti historik, pa qendër historike.

Artan Shkreli: “Do të ketë, ndoshta jo prishje godinash, por prishje të ndonjë shtese të pavolitshme në këmbim ndoshta edhe të ndërtimit të një volumi i cili nuk ka ekzistuar, por që integron pjesët me njëra-tjetrën.”

Rruga “Justin Godard” në Vlorë ka qenë rruga kryesore e qytetit në periudhën e Rilindjes. Cepi perëndimor i saj të nxjerr tek Sheshi i Flamurit, ndërsa ana lindore në Lagjen Partizani në drejtim të Babicës, nga ku erdhën luftëtarët më 1920. Shtëpitë janë karakteristike dy kateshe, me ballkone të vegjël të stilit neoklasik.

Degëzimet e rrugëve sekondare të çojnë tek ish-Pazari, “Lagjja e hebrenjëve”, klubi “Laberia” dhe ish-Sinagoga. Rruga ka marrë emrin e juristit francez Justin Godard, i cili ka mbrojtur të drejtat e Shqipërisë në Konferencën e Paqes në Paris, më 1919.

/oranews.tv/

