Aksident, - Në Itali, makina e shqiptarit përplaset me rulotën, humb jetën 37-vjeçari

Një ngjarje tragjike ka ndodhur pasditen e së dielës më 21 maj në rrugën SS45 bis në territorin e Nuvolerës në provincën e Breshës në Itali.

Emigranti shqiptar Xhevahir Hoxha 37 vjec ka humbur jetën në një aksident rrugor ndërsa udhëtonte me automjetin e tij tip Opel Zafira.

Emigranti shqiptar me profesionin murator ishte me origjinë nga Durrësi e prej shumë vitesh jetonte në komunën Botticino në Itali.

Automjeti i tij është përplasur me një makinë të tipit Volvo, një rulot me targë gjermane ku po udhëtonin për pushime në Itali një familje gjermane me dy fëmijë të vegjël të moshës 1 e 4 vjeç.

Përplasja ka qënë shumë e dhunshme sa rimorkio e rulotit është rrotulluar në ajër e pjesët e tij kanë goditur makinën e shqiptarit duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme.

Hetimet e para të dinamikës së ngjarjes kanë zbardhur se ka qenë automjeti i Xhevahir Hoxhës i cili ka dalë nga rruga e tij duke u përplasur me rulotin Volvo.

/Oranews.tv/

