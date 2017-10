Arena - Ndreu: Si reagova kur u gjenda mes plumbash me forcat e policisë

Deputeti i Partisë Socialiste, Pjerin Ndreu, ish-drejtues policie, i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, tregoi një moment kur ai dhe forcat e policisë u gjendën mes armëve në Mirditë më shumë se 20 vite më parë.

Ndreu: Në Mirditë, në vitin 96, më ka sulmuar personi me armë. Në një fshat që nuk ia them emrin. Kam tërhequr policinë. Kam bërë shumë debat me policinë pse i tërhoqa. Unë e kam kapur atë pas 10 ditësh atë. E tërhoqa për të mbrojtur policinë. Policia më kushton shumë më shtrenjtë se kostoja për kapjen e atij.

