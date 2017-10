Arena - Ndreu: Karakteristika e krimit të organizuar shqiptar

Deputeti i Partisë Socialiste, Pjerin Ndreu, ish-drejtues policie, i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, thotë dallimi i kriminalitetit shqiptar është egërsia e tyre, ndërsa shton se Shqipëria i ka luftuar vazhdimisht bandat kriminale.

Pjesë nga deklaratat:

Ndreu: Në ’92, kur pati lëvizje massive të shqiptarëve në Itali, tendenca shqiptare për tu pasuruar shpejt, i futi ata në rrjetet italiane të krimit. Shqiptarët u bënë shpejt partnerë të fortë të krimit të organizuar por të dorës së fundit. Ajo që shokoi botën e krimit të organizuar dhe që në fakt është karakteri i dhunshëm i krimit të organizuar.

Serialet e vrasjeve që kishin ndodhur në vitet 60-70 kishin rënë dhe kishin ndarë zonat e influencës. Hyrja e shqiptarëve dhe vrasjet për gjëra komplet banale, i evidentoi shqiptarët si një grupim i rrezikshëm etnik. Ne nuk mund t’i krahasojmë shqiptarët me grupe të tjera të mëdha si grupet ruse, turke, marokene. Në Shqipëri, në ’92 deri vonë kemi pasur problem me krimin e rrugës. Qëllimi kryesor i krimit të organizuar është të fitosh para, por fitimi i parave kërkon legalizim.

Sot, ne jemi në parametra komplet normal. Policia është ajo që ka qenë, ajo e ka bërë punën e saj plotësisht. Asnjë institucion nuk prodhoi stabilitet për policinë, as shkolla, as OJQ-të, as ndonjë nga qeveritë. Sot kemi disa sekuenca të organizuara të krimit, por që shfaqen herë pas here. Por, nuk ka vend në botë që nuk ka grupe kriminele të organizuara.

Po marrim rastin e Elbasanit, ndodhi kur ne po ushtronim trysni. Kemi rezultate të mira në presionin që po ushtrojmë ndaj pasurive të krimit të organizuar.



