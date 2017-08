Elbasan - Ndotja nga bitumi, Balla: Shqetësimi i banorëve do marrë zgjidhje

Me qindra banorë të fshatrave Vidhas, Balldre dhe Bradashesh po vuajnë ndotjen e shkaktuar në këtë zonë nga fabrika e bitumit. Shqetësimit të banorëve i është bashkuar edhe deputeti socialist,Taulant Balla, i cili u ka premtuar se do të gjejë një zgjidhje.

Derdhja e mbetjeve pa kriter nga fabrika e bitumit ka vënë në rrezik shëndetin e qindra banorëve në fshatrat Vidhas, Balldre dhe Bradashesh të Elbasanit.

Deputeti socialist, Taulant Balla, i është bashkuar shqetësimit të këtyre banorëve të cilëve u ka premtuar se do ta ndjekë këtë çështje deri në zgjidhjen e saj.

Balla: Unë jam shumë i shqetësuar për këtë çështje. Patëm marrë në fakt një garanci nga ana e drejtuesve të fabrikës por nuk kemi ende një fillim të mbajtjes së fjalës nga ana e tyre sepse u angazhuan me një kontratë që mund të themi që bëmë së bashku, që të gjithë këto lëndë të administrohen me një tubacion i cili më pas të filtrohet ashtu siç janë standardet më të mira. Unë do ta ndjek këtë çështje në mënyrë të vazhdueshme.

Pavarësisht premtimeve të dhëna, fabrika e bitumit nuk ka bërë asnjë investim për të parandaluar derdhjen e mbetjeve në tokat bujqësore të këtyre fshatrave.

/Oranews.tv/

