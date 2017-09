Reagim - Ndërtimet në urën e Shkozës, Rama: Janë pa leje, duhen prishur

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me ndërtimet në Shkozë. Shefi i qeverisë i ka kthyer përgjigje një ndjekësi të tij në Facebook. Sipas Ramës ato janë ndërtime pa leje në mes të rrugës që duhen prishur.

“Familjet këtë e dinë prej kohësh-thotë Rama- dhe ska asnjë shans as për ta dhe as për askënd tjetër që të legalizohen në mes të rrugëve e pastaj të shpronësohen me parate e kopshteve dhe cerdheve, spitaleve për të hapur rrugën që është e të gjithëve.

Rama thotë se bashkia e Tiranës duhet tu ofrojë banorëve bonus qeraje si të pastrehë.

/Oranews.tv/

