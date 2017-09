Pollo në Ora News - ‘Ndërprerja e sinjalit të TVSH, shkelje e drejtuesve të emëruar nga Rama’

Deputeti demokrat, Genc Pollo, thotë se ndërprerja e sinjalit nga TVSH gjatë seancës së sotme plenare është një shkelje nga ana e drejtuesve të televizionit publik të emëruar nga PS dhe Rama.

I ftuar në intervistën e mbrëmjes në Ora News, Pollo thotë se një televizion që mbahet nga taksat e qytetarëve nuk mund të trajtohet si pronë private.

Pollo analizoi edhe raportin e OSBE për zgjedhjet e 25 qershorit, ku tha se për herë të parë blerja e votës figuron në përmbledhjen ekzekutive në paragrafin e parë.

Pollo: Ndodhemi në një vend ku opozita e ka thënë për tre vjet dhe raportet ndërkombëtare po e thonë javë pas jave, që droga ka ‘kapur për fyti’ shtetin për shkak të afërsisë së kryetarit të qeverisë dhe të afërmve të tij me baronë të drogës, me lordë të nëntokës. I vetmi denoncues ka qenë grupi opozitar, i vetmi organ që ka pasur kurajo ti thotë gjërat hapur ka qenë PD. Me gjithë respektin nuk ka qenë media në krye, nuk kanë qenë OJF përveçse opozitës.Dhe është roli i saj.Do doja të mos e kishim bërë dhe të ishim vend normal dhe jo banditizmi siç e kemi parë në Elbasan.

Por denoncimi i këtyre dhe sidomos në seancë plenare është diçka që populli do ta shohë, jo se duhet të shohë se çfarë thotë PD, por parlamenti ka detyrimin të jetë transparent në atë që bën dhe thotë para zgjedhësve. Prandaj RTSH që nuk është një televizion pronë e x apo y, është televizion që mbahet nga tarifat e çdo shtëpie. 1 mijë lekë të vjetra paguan çdo familje në muaj, 12 mijë lekë të vjetra në vit për të mbajtur RTSH dhe nuk është se ka audiencën që duhet të kishte për ato para që ka.

Grumbullon gjithësej 20 milion, 5 prej tyre tarifa. Nuk është një pronë private ku drejtori mund të bëjë çfarë dëshiron. Edhe mediat private deri diku nuk mund ta bëjnë se kanë kufizime nga ligji.Ligji detyron TVSH që të transmetojë seancat plenare dhe është detyrim i kuptueshëm në një demokraci që atë sinjal të cilin e merr dhe kostot e të cilit i mbulon nga tarifat, tua japë të gjithë mediave.Nuk mundet Drejtori i Përgjithshëm të thotë: Jo më jepni para mua, më jepni 200 euro për çdo orë transmetimi që unë të bëj para më shumë dhe si pasojë mediat mund të mos duan ta transmetojnë. Dhe ajo që thuhet në parlament qoftë nga kryeministri, qoftë nga kryetari i opozitës apo deputetë të tjerë të mos shkojë tek qytetari i interesuar për ta dëgjuar këtë.Këtu është një shkelje e madhe nga ana e drejtuesve të emëruar nga PS dhe Edi Rama në krye të RTSH.

Raporti i OSBE për zgjedhjet- Nuk pata kohë ta lexoj, është 37 faqe, por ajo që vë re është se përveç kritikave që gjithmonë i ka përmbajtur çdo raport për zgjedhjet në Shqipëri në këto 10 -20 vite, përmendja masive e blerjes së votës në paragrafët e parë të përmbledhjes ekzekutive. Nëse do ishte diçka e parëndësishme do të figuronte diku nga mesi i raportit. Figuron në përmbledhjen ekzekutive në paragrafin e parë, është e detajuar në brendësi të raportit dhe është rekomandimi i parë ose i dytë që jep ODIHR me mënyra që do gjenden të përshtatshme, nuk jep specifika. Blerjen e votës nuk e kemi patur vitete shkuara, kanë qenë shenjat e para në 2013, por masivisht jo vetëm PD, Ministrat teknike por kemi një organizatë ndërkomnëtare që është fjala e fundit e pranuar për zgjedhjet që përmend aludime serioze të përhapura, të gjithëpranishme.

Integrimi, akuzat e Ramës për krime etnike- Rama nuk akuzon PD se ka kryer krime etnike, Rama ka harruar cfarë bënte me Griseldën që e shpallte viktimë të katilëve të qeverisë së Berishës. Nuk ka kërkuar asnjëherë falje për shpifjet që çonte në PE për të penguar integrimin europian të Shqipërisë. Tani kërkon që opozita të mos denoncojë ndërkombëtarisht zullumet e qeverisë së tij. Po të ishte vetëm protesta e opozitës, qeveria PS-LSI nuk do pyeste për dekriminalizimin. Por ishte presioni i opozitës, opinionit, medias, shtuar Europën dhe Amerikën që e detyruan të kalonte ligjin dhe megjithë rezistencën të hiqte Roshët aq sa u hoqën, nga ofiqet ku i kishte emëruar.

Opozita ishte zë i vetëm për drogën për 1 vit e gjysmë dhe qeveria Rama mbrohej pas raporteve ndërkombëtare që nuk kishin të bënin fare me 2016 dhe mohonte realitetin. Nën presion ndërkombëtar u detyrua të bëjë sikur mori masa, të shkarkojë Tahirin që ishte i kompromentuar dhe të vinte një Ministër tjetër duke harruar që komandanti i madh nuk ishte Tahiri, ishte kapiteni. Të gjitha këto të çojnë në atë që populli shqiptar beson në mbi 97%, që Europa dhe Amerika janë një forcë beninje për zhvillimin e Shqipërisë dhe angazhimi i tyre duke njohur problemet nuk është diskretimi i vendit, është përpjekje për të luftuar kriminalitetin që me qeverinë është mpleksur dhe shtetin po e bën gjunjë.

Nuk ka arsye pse të thotë Rama që ju denonconi.Ne tregojmë një të vërtetë dhe aq sa nevojitet kërkojmë një ndihmë.Raporti i policisë holandeze thotë ka dyfishim të tregtimit të vëllimit të drogës nga rrjetet kriminale të shqiptarëve dhe kjo ndodh në 2017 pasi u shumëfishuar droga në 2016, ka një lidhje shkak-pasojë.Policia merret me të gjithë dhe policia ka një raport për shqiptarët. Rama përdor pseudopatriotizmin apo pseudonacionalizimin për të mbuluar pislliqet e qeverisë së tij.

/Oranews.tv/

