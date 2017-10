Vuante nga sëmundje e rëndë - Ndahet nga jeta ish-Ministri i Energjitikës, Dritan Prifti

Ndahet nga jeta në mënyrë të parakohshme ish-ministri i Energjetikës, Dritan Prifti.

Dritan Prifti vuante nga një sëmundje agresive të gjakut prej një viti dhe për këtë shkak ai kishte hequr dorë dhe nga jeta publike dhe politike.

Prifti i ishte nënshtruar së fundmi një operacioni tepër të vështirë në Itali, nga i cili nuk janë vënë re përmirësime.

“Kam mbi nje vit qe luftoj me nje semundje agresive dhe te veshtire gjaku. Kurimi vazhdon dhe pak muaj dhe nuk me jep mundesi te shkeputem per fushate. Kam bindjen qe do ta kaloj dhe kete siklet shpejt.” shkruante Dritan Prifti ne nje postim ne facebook me 30 prill ne faqen e tij kur shume qytetarë i kërkuan të kandidonte si deputet në zgjedhjet e qershorit.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter