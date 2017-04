Ikën pas 27 vitesh - Namik Dokle: Ai që do jetë në vendim tim vetëm hajdut pulash mos jetë

Një nga deputetët më të vjetër në PS, i cili nuk do të kandidojë më në zgjidhjet e ardhshme Namik Dokle ka uruar deputetin e ri që do të ulet në vendin e tij në Parlamentin e ardhshëm.

Në një reagim në rrjetet siociale, Dokle shpreh mirënjohje për të gjihë njerëzit socialiste ose jo me të cilët ai ka bashkëpunuar gjatë këtyre viteve. Ndërsa shpreh një admirim të veçantë për grupin socialist të 1997, që e solli PS në pushtet në një periudhë të vështirë.

Reagimi i Namik Dokles

Pas 27 vjetve, pas 8 legjislaturave te panderprera ne Kuvendin e Shqiperise, ne vendin tim do te ulet nje deputet i ri. E uroj perzemersisht, cilidoqofte! (Vetem “aman” hajdut pulash te mos jete!) Pas 27 vjetve, nga zemra me buron…

MIRENJOHJE per ata mijera socialiste dhe njerez te mire pa dokumente partiake, qe me kane pritur zemerhapur, kane ecur e punuar bashke me mua dhe, ne disa raste, kane vene edhe jeten e tyre ne rrezik per te me mbrojtur nga falanga idjote politike.

ADMIRIM per deputetet e Grupit Socialist te viteve 1992-1997, te paperseritshem ne perkushtim dhe idealizem, me te cilet sollem per here te pare Partine Socialiste ne pushtet.

NDJESE per gjithe ata njerez me halle e veshtiresi ne jete, te cilet nuk munda, apo nuk dita, apo edhe nuk me lane t’i ndihmoja, kur kishin nevoje.

PERULJE dhe pendese per ata pak individe qe rralle…shume, shume rralle mund t’i kem lenduar.

FALJE per ata pak individe qe me kane lenduar, edhe pse lendimi “nuk harrohet kurre”!

Dhe…perqafime per ju miqte e fejsbukut!

