Ju flet Moska - Myftaraj zbulon kartelin e vjedhjes së energjisë, flet me emra

Emisioni “Ju flet Moska” i Kastriot Myftaraj, denoncoi mbrëmjen e sotme atë që ai e quan karteli i vjedhjes së energjisë elektrike.

Përgjegjës për krijimin e këtij karteli, tha Myftaraj, është Engjëll Zeqo, i cili ka mbajtur detyrën e Drejtorit të KESH dhe OST përgjatë 7 viteve të fundit.

Myftaraj: Njerëzit që vjedhin pasurinë publike, e kam fjalën për Engjëll Zeqon, i njohur nga publiku si një Drejtor OST dhe më pas i KESH. Në 7 vitet e fundit ka qenë në këto detyra, pavarësisht se u ndryshua administrata, iku qeveria Berisha adhe erdhi qeveria Rama ky duke qenë me një parti që ishte me dy qeveritë në fillim drejtoi KESH-in. KESH është kompania shtetërore publike që merret prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentralet dhe pastaj me OST që është Operator i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike.Të dyja kompani shumë fitimprurëse. Në OST qëndroi katër vjet gjatë qeverisjes Rama. OST ka linjat mbi 110 kilovolt, ato që quhet autostrada të energjisë elektrike. Ka edhe nënstacionet. OST bën tenderat për linjat ndërkombëtare që ndërtohen, që lidhin Shqipërinë me vendet e rajonit Kosovë, Mal i Zi, Maqedoninë, unaza energjitike e Shqipërisë, Tiranës, linjat e brendshme. Ka gjithashtu mirëmbajtjen, blerjen e pajisjesve, nënstacionet. Ka atë pjesë ku ndodhin dhe humbjet.

Dhe çfarë ndodh? Engjëll Zeqo është përgjegjës për krijimin e një kartelit të vjedhjes, të abuzimit dhe vjedhjes së parave të publikut, pasurisë së popullit nëpërmjet manipulimeve me transaksionet me energjinë elektrike. Ç’është ky karteli i energjisë elektrike? Janë disa njerëz këtu që kanë edhe shitblerjen e energjisë, edhe mirëmbajtjen me anë të tenderave, edhe blerjen e pajisjeve. Doli një listë me shqiptarët më të pasur.Numri 16 ishte Agron Shapllo i GSA, numri 23 ishte Serafin Orgocka, partneri i tij. Këta zotërinj janë pasuruar me anë të një skeme duke blerë energji tek KESH dhe e shesin tek OSHEE përmes OST. ERE cakton tarifën, është foleja e gjarpërinjve në këtë skemë të vjedhjes. Në vend që të shitet kështu nxjerrin fitim dhe këta njerëz dhe shpallen ndër njerëzit më të pasur. Këta të kartelit të energjisë, janë 67 njerëz, këta fitojnë dhe tendera për blerjen e pajisjesve dhe mirëmbajtjen, për matjen e energjisë.Pjesa më e madhe e humbjeve, që thonë ka humbje megjithëse çereku i shqiptarëve ka rënë në burg për vjedhjen e energjisë, ha humbje në rrjet se pajisjet blihen jashtë standartit me parametra të mëdha humbje dhe ata që bëjnë shitblerjen e energjisë bëjnë dhe këtë.

Nxjerrin fitime. Kanë dhe magazinat doganore, i ka rregulluar Engjëlli.Siç është rasti i këtij Drejtorit të Zing Albania Fatos Alia që fitonte dhe tendera për pajisjet, i mbante në magazinën doganore dhe këta rezultonin me humbje pastaj.U tha që 6 mijë subjekte të mëdha duhet të dilnin nga sistemi dhe të blinin energji vetë.E bëri tenderin OST me paratë e BB, 20 e ca milionë euro. Engjelli i bëri parametrat në mënyrë të tillë që kompania GSA që shet dhe matësat, bën dhe mbikqyrjen e këtij procesi dhe kjo ka pjesë në shitblerjen e energjisë. Këtë e lejon ERE se kështu janë bërë ligjet me mangësira. Bëhet tenderi për unazën energjitike të Tiranës, e fiton një kompani dhe nënkontraktor në shumicën e tenderave na del Tajar Bregasi, vëllai i Luan Bregasit që fiton shumë tendera për mirëmbajtjen e pajisjeve. Pse nuk flet qeveria për këtë Drejtor, ti marrë ti çojë në prokurori këta ti denoncojë? Duan që të vazhdojë skema, Ëngjëllit i vënë një gjobë dhe i thonë do paguash kaq që të mos të çojmë. Ky zotëri 200 ditë në vit rrinte jashtë Shqpërisë, vërtetohet nga TIMS.

Kur vinte në Tiranë rrinte tek lokalet e basteve tek Blloku. Në gjithë botën nëse një Drejtor i një isntitucioni me shumë para po të rrijë në një lokal bastesh bëhet alarm përnjëherë, këtu nuk bëhet asgjë. Kishte mani të vinte baste me anë të këtyre njerëzve që i përdorte.Thonë që ka shtëpi në Vienë. Ka njerëz që mund të kenë bërë deri në 100 milion euro nga detyra publike, kush do merret me këta njerëz? Këta thonë ku i ke provat? Ja ku i ke.Është njësoj sikur ai që ka matjen e cilësisë së ushqimeve të shese dhe miellin, djathin dhe këto.Kështu bënin këta, shisnin dhe energjinë, matësat, pajisjet, mirëmbajtjen.Si mund të lejohet kjo përveçse për arsye abuzive? Këto janë indicie që organet e hetimit ti zbulojnë. Shpresojmë që do të ndodhë.

