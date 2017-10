Ju flet Moska - Myftaraj: Një klan mafioz vjedh energjinë elektrike nëpërmjet zhdoganimit

Kastriot Myftaraj në emisionin e tij “Ju flet Moska” denoncuar skemën e vjedhjes së energjisë elektrike nëpërmjet zhdoganimit.

Sipas Myftarajt është një klan mafioz i energjisë që manipulon sistemin.

Kastriot Myftaraj: Të gjithë ju do të habiten nëse them që edhe energjia elektrike zhdoganohet. Ka një procedurë zhdoganimi dhe sic dihet në vende si Shqipëria çdo gjë që kalon nëpër dogana mund të ketë rrjedhje në kuptimin e përfitimit të atyre që kryejnë procedurat dhe të atyre që bëjnë qarkullimin e mallrave.

E njëjta gjë ndodh edhe me energjinë elektrike. Është një gjë që nuk përmendet në media dhe që shumë pak njerëz e dinë edhe në hierarkinë e shtetit. Do tu bëj të ditur një lajm që i çuditi shumë njerëz.

Pra energjia elektrike zhdoganohet në një farë mënyre, sado e çuditshme të duket.

Fakti që shqiptarët për herë të parë mësuan për shkak të kësaj kërkese të kompanisë që kryenin skanimin, mësuan që energjia elektrike zhdoganohet si çdo mall.

Por shumë njerëz nuk e kuptuan çfarë ndodh. Në fakt dihet që shteti shqiptar me anë të kompanisë publike të prodhimit të energjisë KESH kryen blerje energjie, shitje në disa raste, depozitim. Pra energjia elektrike qoftë kur vjen qoftë kur del kalon në një procedurë zhdoganimi.

Këtu ka një hile të madhe. Cila është hilja? Ka një hile të madhe nga ku përfitojnë pak njerëz por aq shumë sa përbejnë një dëm të madh.

Formula e llogaritjes për zhdoganimin është sasia e energjisë që qarkullon në import – eksport, shumëzohet me çmimin referencëstë përcaktuar nga dogana. Për këtë ka edhe një marrëveshje mes KESH dhe drejtorisë së Përgjithshme të Dognave.

Problemi është se Shqipëria është anëtarësuar në një sistem europiane të energjisë në dy nivele. Një nivel është marrëveshjet që kemi me BE si vend kandidat, pra Shqipëria ka detyrim sipas një direktive të BE ti bëjë transparente këto procedura. Asnjë informacion të tillë nuk do gjeni. Procedurat dhe vlerat që qarkullojnë nuk bëhen transparente. Po këtë direktivë e ka dhënë edhe ENTSO.

Çfarë ndodh ? Këtu është një klan, një kartel po e quaj unë, i një lloj mafie të energjisë elektrike i cili e manipulon këtë sistem. Këta përfitojnë sepse sistemin e mafies e ka bërë kompania GSA dhe e kontrollon po kompania GSA. Kjo kompani vepron edhe në shitjen e energjisë elektrike.

Pra kjo kompani ka bërë sistemin e matjes së energjisë dhe kontrollon atë bë bazë të të cilit shtetit bën matjet për zhdoganime. Këtu ka një konflik të qartë interesi. Letrat që bëhen për zhdoganime llogariten këtu dhe qarkullojnë sa të duan këta.

Është zyra e dispencerisë që është Drejtoria e Operacioneve, ku është një quajtur Luan Aranitasi. Janë nga këta njerëzit që nuk dalin në media, por kanë poste kyce. Ky bën atë shpërndarjen e energjisë, ngre dhe ul ato levat.

Klani i energjisë është i lidhur me Serbinë, për shkak se ne kemi trashëguar linja elektrike që shkojnë nga Mali i Zi në Serbi dhe dihet kjo sepse kështu ka qenë sistemi elektrik i ndërtuar para 1990.

Pra ky klani mafioz nxjerr përfitime të pallogratishme të cilat kush i kontrollon këto? Dhe këtu flitet për qindra miliona euro që qarkullojnë çdo vit në tregun e energjisë. Është një kontrabandë e energjisë elektrike që bëhet. Është në kuptimin që duhet të shënohet në letra kaq, por sa qarkullon bëhet sipas kompanisë GSA.

