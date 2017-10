Ju flet Moska - Myftaraj: Ligji që krijon tregun e minoriteteve

Emisioni “Ju flet Moska” i Kastriot Myftaraj analizoi mbrëmjen e sotme ligjin e minoriteteve, i cili po diskutohet dhe pritet të miratohet nga Kuvendi.

Për Myftaraj ky është një ligj antikushtetues dhe me një ndikim të qartë rus.

Ai shtoi më tej se në bazë të këtij ligji, gjuha bullgare rrezikon të bëhet gjuhë zyrtare në Kukës e Bulqizë.

Myftaraj: Sot Kuvendit i Shqipërisë po debaton dhe pritet të provojë të kalojë me votim gjatë natës ligjin e minoriteteve, pakicave kombëtare. Megjithëse nuk besoj se do ta kalojë sot për arsye se nuk plotësohet kuorumi. Është një ligj shumë i keq, një ligj që lehtësisht mund të vërtetohet që është shumë i keq, është një ligj antikushtetues, anti-NATO, është një ligj me ndikim të qartë rus që vjen nga logingu rus pse jo dhe nëpërmjet burokracisë së Brukselit. Është folur për ndikimin rus në zgjedhjet amerikane në SHBA, të vendit kryesor të NATO-s, aq më lehtë mund të bëjë lobing Rusia tek burokratët e Brukselit. Do ta vërtetoj me fakte. Ky ligji për minoritetet nëse do të ishte në Francë, Gjermani, Britani… Ligji përcakton si minoritet kombëtar duke hequr elementin e kufinjve, të fqinjësisë ose rajonit. Një pakicë njihet minoritet kur i përket një shteti kufitar me shtetin që njeh minoritetet.Minoritetet shpallen me reciprocitet, ti njeh minoritetin tim, unë tëndin. Dhe në fund parimin e 20% për njohjen e gjuhës në atë njësi territoriale, lokale në bashkitë ku jeton minoriteti.

Nëse Franca do kishte një ligj të tillë që njeh 9 minoritete, grek, maqedonas, vllaho, rumun, rom, egjiptian, malazez, boshnjak, serb dhe bullgar, në Francë do kishte minoritet arab, rom. Gjermania do kishte minoritet turk, në Britani do kishte minoritet arab, turk, pakistanez, sepse ligji njëson minoritetin kombëtar që ka të bëjë me një komb me komunitetet kulturore, etnike që nuk kanë lidhje me ndonjë komb. Aspekti më i keq i ligjit është që në bashkinë e Kukësit dhe Bulqizës mund të bëhet bullgarishtja gjuhë zyrtare shumë shpejt brenda njësisë territoriale. Kjo sepse ka pasur një lobim shumë të fortë këtu që të shtohej dhe minoriteti bullgar. Koncepti i minoritetit bullgar në Shqipëri vjen drejtëpërdrejtë nga traktati i Shën Stefanit i vitit 1878 kur ushtria ruse në luftën ruso-turke doli në portat e Stambollit dhe i imponoi Perandorisë Osmane traktatin e Shën Stefanit që sillte Bullgarinë deri në Korçë vendlindjen time dhe deri në Drinin e Zi.

Vetëm ndërhyrja e Britanisë së Madhe, lordit Izrael që meriton të ketë një Monument të madh në mes të Tiranës, i cili çoi flotën britanike në Dardanelë dhe kërcënoi Rusinë me luftë bëri që të korrigjohej Bullgaria e Shën Stefanit. Tani këta duan ta kalojnë Bullgarinë dhe përtej Drinit të Zi, duan të vendosin piketa.Është bërë një logim nga Bullgaria duke marrë dhe nënshkrimet e deputetëve në PE. Dihet si bëhen këto punë, më jep votën për këtë se nesër ta jap për peshkimin që mund të kesh interes, gjëra të tilla. Por ka dhe një lobing të qartë rus, në një stërvitje të NATO-s të pak kohëve më parë ushtarët bullgarë refuzuan të qëllojnë me armë në stërvitje, të shënjestra, në tabela ku kishte sibolikë ruse. Ishte një mesazh i qartë se NATO është e vendosur të luftojë nëse Rusia kërcënon Europën. Minoritet bullgare në Shqipëri do të thotë ndikim rus në Shqipëri.Minoriteti bullgar në Shqipëri është sajuar në 2007.

Ishte minoritet maqedonas në Prespë. Tani na del në Gollobord minoritet bullgar. Ky minoritet u shpik në 2007 kur Bullgaria u fut në BE dhe filloi tregu i shitjes së pasaportave bullgare në Shqipëri. Dalin dhe kërkojnë minoritet bullgar në Gorë, kështu thotë letra e sponsorizuar e deputetëve të BE.Meqenëse me pasaportë bullgare mund të rrish në mënyrë të pakufizuar në Europë atëherë do fillojnë të shiten pasaporta bullgare në Shqipëri siç po shiten dhe sot në Kukës dhe për turpin e madh është direkt e involvuar Ambasada bullgare në Tiranë me anë të sekserëve.Do krijohet aty 20%. Bashkia e Kukësit ka 60 mijë banorë, mjafton të dalin 12 mijë vetë plus goranët, që nuk janë fare bullgarë, në Kosovë nuk janë.Bullgarishtja gjuhë zyrtare në Kukës. Mjafton të kemi 6 mijë bullgarë me gollobordasit në Bulqizë dhe bullgarishtja bëhet gjuhë zyrtare në Bulqizë. Disa njohës të mirë mund të thonë që ka pasur një minoritet bullgar që njihej në kohën e monarkisë, të Zogut. Është e vërtetë. Ahmet Zogu njohu minoritet bullgar sepse Jugosllavia nuk njihte shqiptarët në Jugosllavi, i quante thjesht myslimanë. Ahmet Zogu i tha se nëse ti më njeh shqiptarët, do të njoh minoritetin atje si bullgarë.

Le që Zogu nuk njohu bullgarë në Kukës.Qeveria bullgare, kryeministri Borisov që i telefonoi personalisht kryeminsitrit Rama po kërkon të vendosë piketat e Shën Stefanit, është e patolerueshme. Del ligji për boshnjakët. Boshnjakët jo vetëm nuk kanë lidhje te qëndrueshme me shtetin shqiptar por janë drejtëpërdrejtë përgjegjës për rebelimin e Haxhi Qamilit, ishin forca kryesore e rebelimit, kanë dashur të shkatërrojnë shtetin shqiptar. Në vitin 1924 shteti shqiptar u hapi derën disa boshnjakëve të Sanxhakut dhe i strehoi në Libofshë dhe si ja shpërblejnë këta sot, duke u deklaruar serbë për turpin e tyre. Këtyre duhet tu hiqet shtetësia shqiptare të gjithëve që deklarohen bullgarë, serbë, duke trokitur në derën e shtetit shqiptar si boshnjakë dhe tu jepet statusi i emigrantit politik. Ta kenë parasysh dhe të huajt që monitorojnë: Mos provokonin nacionalizimin shqiptar. Shqiptarët nuk janë nacionalistë agresivë por nacionalizmi lind aty ku provokohet ekzistenca e shtetit. Mos provokoni nacionalizimin shqiptar se do të mbajnë përgjegjësi ata që i bëjnë këto. Ata që i tolerojnë dhe këshillojnë me mirësi nga Brukseli.

/Oranews.tv/

