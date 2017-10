Ju flet Moska - Myftaraj: Arben Isaraj, drejtori hije që fshihet pas vëllait me rekorde kriminale

Drejtorët hije ishin në qendër të emisionit “Ju flet Moska” në Ora News të Kastriot Myftarajt.

Sipas Myftarajt një nga këta drejtorë hije është edhe Arben Isaraj, drejtori i Përgjthshëm i Shërbimeve Rrugore në ministrinë e Energjitikës dhe Infrastrukturës, Sipas tij profesor pas profesor Arben Isaraj fshihet vëllai i tij, Altin Isaraj.

Myftaraj thotë Altin Isaraj ka krijuar karrierën politike të vëllait të tij, për interesat e veta personale.

Sipas Myftaraj vëllai i Arben Isarajt është një person që i përket atyre njerëzve të privilegjuar të botës së krimit.

Kastriot Myftaraj: Drejtorët hijë të institucioneve të rëndësishme me të cilët qytetarët përballen janë shumë të çuditshëm. Janë drejtorë për imazh që pas tyre qëndron dikush tjetër i cili ka krijuar karrierën e tyre dhe meqë nuk del dot në atë post ka vendosur drejtorin hije si maskë.

Këto ditë në media bëri lajm emërimi i prof. Arben Isarajt në postin e Drejtorit të Përgjthshëm të Shërbimeve Rrugore në ministrinë e Energjitikës dhe Infrastrukturës.

Në pamje të parë qytetarëve u duket se nuk ka lidhje me ta Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor. Në fakt është drejtoria që merret me targat dhe patentat, pra që ka të bëjë me ato çështje që ballafaqohen pjesa më e madhe e njerëzve të këtij vendi, për ditë.

Portalet, media në përgjithësi bënte një lloj ironie me atë sesi një filozof i ligjeve siç është z. Isaraj, i cili ka qenë pedagog i Filozofisë Ligjore në UT, pra një njeri me këtë rekord akademik të vinte në detyren e një burokrati i cili nuk mund të imagjinohet të ketë rekorde të tilla akademike. Imagjinoni, profesori i Filozofisë Ligjore në Hoëard, Oxford në Universitete të tjera të famshme të bëhet drejtori i targave dhe patentave në Amerikë, Francë e vende të tjera nuk mund të imagjinohet kjo gjë.

Media bëjnë ironi me këtë fakt, por sic ndodh në Shqipëri nuk shkojnë pas shkaqeve të vërteta sepse ndodh ky fenomen. Në fakt zoti Arben Isaraj është nëndrejtori real i Drejtorisë në fjalë. Drejtor real është vëllai i tij, Altini. Një personazh i njohur ky i cili ka krijuar karrierën e vëllait të vet në politikë për të mbështetur veprimtarinë e vet.

Vëllai i zotit Arben Isaraj është një personazh i njohur i kronikës së zezë, është bërë shumë herë debat. Për ata që kanë kujtesë politike në këtë vend i përket atyre njerëzve të privilegjuar të botës së krimit të cilët pasi kishin marrë dënime për veprimtari kriminale të rëndë për vrasje, trafiqe. Duke pasur ndihmën e shtetit nisi një praktikë në Shqipëri nga viti 1999 që disa kriminelë të njohur të merrnin atë imunitetin nga ligji duke u shpallur si njerëz të sëmurë psikik.

Një nga njerëzit që përfitoi nga kjo gjë ishte edhe vëllai i zotit Arben Isaraj. Në fakt Arbeni erdhi në karrierë nga miqësia që kishte vëllai me badigardin e një kryeministri që mbahet mend në historinë politike të Shqipërisë si njeri shumë i qeshur i asaj periudhe.

Kështu u lançua karriera e Arbenit si inspektor i Përgjithshëm i SHIK-ut, e më vonë si këshilltar dhe si politikanë 2 herë deputet.

Dikush mund ta mbajë mend që kur në 2005 erdhi në pushtet PD, shoku i klasës i Arbenit në universitet, ministri i Drejtësisë Ilir Rusmajli e hapi këtë çështje të këtyre njerëzve që kishin përfituar imunitet nga ligji me raporte të rreme mjekësore si të sëmurë psikik, sepse këta njerëz duhet të ishin në trajtim në spitale jo të ishin të lirë. Bëri disa muaj burg atëherë vëllai i zotit Arben Isaraj pastaj u mbyll çështja. Sot është i lirë dhe lind pyetja.

A është filozof i ligjeve që është i interesuar për Drejtorinë e Targave dhe Patentave apo është vëllai i tij, ai që e ka lancuar karrierën e tij që në fillim si zyrtar i lartë i shtetit dhe si politikan?

Është e qartë që është ky i dyti, është vëllai i tij që është i interesuar të ketë nën dorë Drejtorinë e Targave dhe Patentave. Por gjërat shkojnë më thellë se kaq.

Shikoni si i kapin këta njerëz çelsat e shtetit: Gruaja e zotit Arben, Elona Isaraj është shefe e administratës në Shtypshkronjën e Letrave me Vlerë. Mund të duket si fjalë abstrakte, por aty prodhohen të gjitha fletgjobat e policisë, aty prodhohen të gjitha dokumentet tatimore, aty prodhohen dëftesat e maturës, aty prodhohen dhe dokumente të tjera të rëndësishme të shtetit. Pra këta njerëz kapin çelsat fitim prurëse.

Këtë drejtorinë e Targave dhe Patentave e kishte LSI para zgjedhjeve. Ishte vëllai i një deputeti të LSI aty drejtor dhe u bë objekt kritikash nga ana e kryeministrit që kanë ardhur për të marrë tepsinë.

Tepsia kalon përsëri nga vëllai te vëllai. Kjo tepsia e Targave dhe e Patentave çuditërisht kalon nga vëllai te vëllai dhe përkeqësohet rekordi. Pastaj flasin në këtë vend për familje kriminale, tregojnë fabula me Shullazë e të tjerë kur Shullazi duket i pafajshëm përballë këtyre që shtien në dorë çelsat e vendit.

Që filozofi i ligjeve zoti Arben Isaraj është Drejtori i Përgjithshëm i Targave dhe Patentave kjo është një gënjeshtër sovjetik e llojit “Ju flet Moska”, prandaj e përshendes me kapelen sovjetike zotin filozof të ligjeve.

