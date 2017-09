"Ju flet Moska" - Akuza e Myftarajt: Akademikët shqiptarë agjentë të influencës ruse

Emisioni “Ju flet Moska” në RTV Ora News i Kastriot Myftaraj denoncoi mbrëmjen e sotme, 29 shtator 2017, ndikimin sovjetik në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar prodhim i vitit 2008 dhe që është në fuqi edhe sot.

Myftaraj i quajti agjentë të influencës sovjetike autorët e këtij fjalori ndërsa kërkoi nga Akademia e Shkencave tërheqjen e Fjalorit Enciklopedik nga qarkullimi.

Kastriot Myftaraj: Akademia e Shkencave të Republikës së Shqipëri flet me gjuhën e Moskës. Sado e çuditshme të duket kjo ndodh sot në një vend të NATO-s si Shqipëria. Kam këtu Fjalorin Enciklopedik Shqiptar, volumi i dytë, botim i Akademisë së Shkencave në vitin 2008.

Fakti që ka ndodhur kur në pushtet ka qenë një parti tjetër nuk ka të bëjë fare. Nëse kanë një gjë të përbashkët të dy Kryeministrat, Berisha dje dhe Rama sot, është konflikti i tyre me të ashtëquajturën Akademi e Shkencave, të cilën për hir të së vërtetës të dy këta njerëz që vinë nga bota akademike si formim, e kanë kapur në thelbin e saj që është një lloj rudimenti sovjetik në Shqipëri.

Fjalori Enciklopedik Shqiptar është botimi më ambicioz që ka bërë shkenca shqiptare me shpenzimet e taksapaguesve shqiptarë, një botim luksoz për të cilin janë paguar shpërblime të mëdha për ata që kanë punuar, një grup i madh dhe si në çdo gjë, pyetet se cili është produkti?

Marrim vetëm një detaj për të kuptuar sesi këta kanë infiltruar ndikimin sovjetik në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar, i cili është ende në fuqi.

Lufta e Ftoftë, shikoni se çfarë thotë: Lufta e Ftohtë 1946-1991, konflikti i ashpër ideor, politik, ekonomik, ushtarak, psikologjik ndërmjet dy sistemeve të kryesuara nga dy shtetet më të fuqishme të botës, SHBA dhe Bashkimi Sovjetik si dhe vendet e grupuara të tyre. Konflikti zuri fill pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore. Si datë e fillimit të Luftës së Ftohtë me gjithë mendimet e ndryshme konsiderohet marsi i vitit 1946 kur kryeministri britanik Uinston Çerçill deklaroi se një perde e hekurt kishte rënë mes Perëndimit dhe BRSS.

Më falni të dashur injorantë akademikë, në vitin 1946 Çerçilli nuk ishte Kryeministër, kishte humbur zgjedhjet një vit më parë në 1945 dhe ishte kryetar i opozitës. Pra nuk fliste në emër te qeverisë britanike.

Së dyti, në fjalimin e famshëm Çerçilli nuk filloi Luftën e Ftohtë, ai konstatoi vendosjen e perdes së hekurt, izolimin e gjysmës lindore të Europës të pushtuar nga ushtria sovjetike që çliroi Europën lindore nga nazizmi dhe pastaj vuri pushtimin sovjetik atje duke e izoluar ashtu siç kemi qenë dhe ne në Shqipëri të izoluar.

Uinston Çerçilli në fjalimin e tij në 1946 thotë se në Europë është vendosur një perde e hekurt nga Polonia e sotme deri në veri të Adriatikut, në Trieste. Triestja atëherë ishte pushtuar nga ushtria jugosllave në atë periudhë.

Problemi është se këta njerëz përdorin një gjetje të propagandës sovjetike. Propaganda sovjetike e akuzoi Çerçillin se nisi Luftën e Ftohtë, në një kohë që kishte qenë Bashkimi Sovjetik ai që kishte vendosur perden e hekurt.

Shikoni si thonë akademikët tonë: Me gjithë mendimet e ndryshme, mendimi ndryshe këtu është mendimi amerikan dhe mendimi britanik, ne po marrim mendimin sovjetik thonë.

Ata njerëz që e kanë bërë këtë fjalor dhe këtu e kanë emrin të gjithë akademikët, ata që kanë qenë dje dhe ata që janë sot në Këshilin botues, në redaksi të ndryshme të fjalorit. Është botim zyrtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, një institucion publik, emblematik, intelektual i shtetit shqiptar, i kombit shqiptar.

Ka detyrim, në mos ka vdekur kryetari i Akademisë që ishte kur u bë kjo në Këshillin Botues, Ylli Popa, por janë gjallë të tjerët Luan Omari, Gudar Beqiraj që është kryetari i zgjedhur i Akademisë dhe i cili ka detyrim ta tërheqë nga qarkullimi këtë fjalor. Akademia e Shkencave të një vendi të NATO-s ka detyrimin ta tërheqë këtë fjalor nga qarkullimi, nuk mund të jetë ky fjalor në qarkullim në një vend të NATO-s.

Gjeneralët e KKB-së në kujtimet e tyre, studiuesit e Shërbimeve të Fshehta thonë se Bashkimi Sovjetik përdorte shumë agjentë të ifluencës, agjentë që nuk u jepet një detyrë specifike por shkojnë në një vend dhe aty duhet të gjejnë mënyrën të mbrojnë interesat e vendit që i shërbejnë.

A ka tregues më të madh se ky se këta janë agjentë të influencës sovjetike dhe vazhdojnë dhe e bëjnë këtë punë në vitin 2017, e kanë bërë në 2008. Ja pra si flet Moska, këta njerëz dua ti përshëndes, akademikët dhe kryetarin që është sot që ka detyrim ta dëgjojë këtë dhe të reagojë, me një këngë sovjetike “Katjusha”.

Është një çështje shumë serioze, në çdo vend të NATO-s do të ishte bërë zhurmë e madhe sot për këtë gjë.Duhet urgjentisht reagim në rradhë të parë i Akademisë që është sot.

Nëse është gabim ka reagim, nëse është infiltruar dikush del përgjegjësi që ka infiltruar. Ka një emër kush e ka shkruar, është Adem Mezini autor i kësaj. Megjithëse nuk është përgjegjësia vetëm e këtij, është e të gjithë atyre të cilët e lejuan. Ka një procedurë akademike sesi kalohet në shumë filtra në Këshillin botues, në redaksi. Janë gjëra shumë serioze. Nëse dje kam mbështetur kryeministrin Berisha kur u mor me këta dinosaurët akademikë, sot mbështes dhe Ramën për këtë çështje, nuk ka lidhje me qëndrimet e mia të tjera ndaj tij.

Janë gjëra që në shoqërinë tonë kalojnë pa u marrë vesh, anashkalohen. Nuk janë në vëmendjen publike se nuk i sjell dikush, kush rri të lexojë këtë fjalor me 1802 faqe? Kush rri të merret me këto?Por unë kam thënë se do merrem me këto dhe gjëra të tjera që anashkalohen nga vëmendja e publikut.

