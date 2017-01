Berisha: Nëse duan ndryshim kufijsh, të bashkohen trojet shqiptare

Ish kryeministri Sali Berisha bën thirrje autoriteteve të Kosovës të shkatërrojnë një minutë e më parë murin.

Në fjalën e tij në Kuvend Berisha akuzoi Ramën se shkelmoi interesat e Kosovës dhe tha se nëse do të ishte çështja e ndryshimit të kufijve atëherë shqiptarët të bashkojnë të gjithë trojet.

Berisha: Aleksandër Vuçiç është kryeministri që Edi Rama ka takuar më shumë përveç Papandreut. Pas këtyre takimeve niset treni. Diplomatë të huaj më kanë thënë se flitet për një marrëveshje, se kjo çështja e ndarjes, ta dini ju, kjo është as një muaj nuk kam pas kryeministër, u bë samiti i Selanikut dhe gjatë një drekë Drashkoviçi më thotë të mblidhemi 48 orë dhe e zgjidhim bashkë çështjen e Kosovës. Vuk i them çdo gjë do zgjidhni me udhëheqësit e Kosovës, po të kesh probleme me Shqipërinë ulemi dhe e diskutojmë bashkë. Qëllimi për ndarjen në mënyrë kategorike, dhe u jam mirënjohës SHBA-së që qëndronin në mënyrë kategorike ndarjen.

Aty janë tre apo dy komuna. të atilla ekzistojnë në çdo shtet por ato bëhen në emër të Serbisë së Madhe. Unë isha kategorik dhe nuk mund të diskutohej.

Hapi i parë është ndërtimi i murit.

Cfarë do të thotë ajo. Ti dalin zot territorit të tyre. E ndërtoi Beogradi murin. Muri është projekt i Serbisë së Madhe, pastaj nxorrën kokën me Haradinaj, në kundërshtim të hapur e flagrant. Gjykata e Hagës me 300 milionë buxhet është ngritur vetëm për Kosovën. Jua them unë për krimet e luftës që supozohet mund të kenë kryer në Kosovë.

Këtu në këtë sallë kam sulmuar Edi Ramën jo se ai shkoi në Beograd, kategorikisht jo.

Unë të kisha vendosur që ata të vinin këtu, ai shkoi atje, por mënyra teatrale, folklorizimi dhe grandomania etj . Kuptova se këtu po shkelmohen interesat e Kosovës.

I bëj thirrje autoritet të Kosovës ta shkatërrojnë një minutë e më parë. Ti dalin zot territorit të tyre të larë me gjak. Muri është projekt i Serbisë së madhe.

Arrestimi i Haradinajt është fund e krye politik dhe provokim i rëndë për çdo shqiptar

Cfarë do të thotë ajo. Ti dalin zot territorit të tyre. E ndërtoi Beogradi murin. Muri është projekt i Serbisë së Madhe, pastaj nxorrën kokën me Haradinaj, në kundërshtim të hapur e flagrant.

Gjykata e Hagës me 300 milionë buxhet është ngritur vetëm për Kosovën. Jua them unë për krimet e luftës që supozohet mund të kenë kryer në Kosovë.

Dhe e fundit marshi mbi Kosovën.

Ai ishte testi. Me 21 gjuhë parulla Kosova është Serbi, edhe në Bruksel i tha Nikolic: Kemi shkruar Kushtetutën tonë. Falenderojmë ato që kanë ndërhyrë dhe faktori ndërkombëtar por përshëndet dhe autoriten e Kosovës që bënë detyrën.

Kreu i ekzekutivit shqiptar në një moment kur mund të shperthente një konflikt e gjakderdhje u fut në një jorgan sikur nuk ishte dhe reagoi 24 orë prapa. Jo duke i thënë Sandrit atë që meritonte. Ndaj dhe diplomati i huaj më thoshte ka mundësi marrëveshje. Ku guxon të sulmosh?! Sulmoje po deshe të jesh i bindur se si komb do reagojmë një!

Ne u përpoqëm të reagonim një dhe reaguam deri diku një në vitet 1997- 1998 e reaguam.

S’ka forcë në botë që të ndalojë, shqiptarët të reagojnë një. Nëse ti do të hedhësh një proces paqeje për rajonin në erë atëherë përgjegjësia është e jotjja ne edhe një herë ndaj cdo agresioni ndaj shqiptarëve do reagojmë si komb i vetëm. Këtë nuk mund ta ndalë askush në botë. Ne respektojmë kufitë, procesin e paqes por nëse vini me agresion do u përgjigjemi me të gjitha mundësi e mjetet tona.

Blushi tha nëse ndodh kjo të bashkohet Shqipëria me Kosovën, jo absolutisht. Të bashkohen të gjitha trojet shqiptare kudo që janë në vazhdimësi. Urdhëroni! Doni të hyjmë në këtë proces?! Pse do ti lëjmë ne! Të lopës janë ata!

Ne pranojmë paqen si gjënë më të rëndësishme, por nëse ne futemi në spirale të tilla. Në rast se banditë, xhelatë e kriminelë e sulmojmë, atëherë ne dhe shqiptarët duhet të bëjmë gjithçka për të bashkuar çdo pëllëmbë, çdo metër të territoreve të tyre ku janë në vazhdimësi etnike e gjeografike.

E kam theksuar disa herë dhe në kancelaritë e huaja. Shqiptarët nuk do të jenë të humbur por nuk është kjo. Shqiptarët duhet t’i qëndrojnë ligjit ndërkombëtar e partnerëve të tyre ndërkombëtarë.

