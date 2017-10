Burrel - Mungon ura, banorët e Darsit rrezikojnë izolimin gjatë dimrit

Afrimi i stinës së ftohtë ka bërë që banorët e Darsit në Klos të kërkojnë ndihmën e pushtetit lokal, pasi ura që lidh fshatin e tyre me rrugën nacionale është e dëmtuar nga shirat e një viti më parë. Ata thonë se rrezikojnë të izolohen prej kushteve të motit, ndërsa fëmijët nuk mund të shkojnë në shkollë në rast të fryrjes së ujërave të përroit, ku ura është e vetmja rrugë komunikimi e fshatit.

Rreth 300 banorë të fshatit Dars, në bashkinë e Klosit, rrezikojnë të izolohen me nisjen e shirave dhe stinës së ftohtë. Reshjet e vitit të kaluar kanë dëmtuar urën në përroin e Lenit, që i lidh ata me rrugën kryesore. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme, pasi edhe fëmijët duhet të kalojnë në urë për të shkuar në shkollë. E njëjta situatë është edhe me të sëmurët dhe urgjencat e tjera.

Banorët: “Me na zënë shiu, te shkolla kalamajt është vështirë me i nxjerrë.”

“Me ra shiu këtu ne s’kemi ku të dalim, kalamajt s’kanë ku të dalin. 300 banorë të izoluar për një urë atje në përrua.”

“Kam dy fëmijë sëmurë, unë kam marrë taksinë dhe e kam sjell deri te lumi. Janë 26 milionë që janë futur nëpër xhepa kurse unë rri e bredh me dy fëmijë të sëmurë.”

Banorët thonë se edhe kanalet anësore nuk funksionojnë duke bërë që përroi të dalë nga shtrati në stinën e reshjeve.

