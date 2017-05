Ekopolitikë - Mosbindja civile, Angjeli: Taksat, kush nuk paguan, përgjigjet individualisht

Thirrjen e opozitës për mosbindje civile nëpërmjet mospagesës së taksave pas 18 qershorit, ish ministri i Financave Anastas Angjeli e ka konsideruar një thirrje për moszbatim të ligjit.

I ftuar në studion e emisionit “Ekopolitikë” të gazetares Auora Sulçe, deputeti socialist Angjeli ka shpjeguar se nga një thirrje e tillë humbasin qytetarët, pasi mospagesa e taksave është përgjegjësi individuale.

Angjeli: Mosbindja civile dhe një thirrje për mosbindje civile është një thirrje për moszbatim të shtetit ligjor, gjë nga e cila kemi vuajtur dhe ne po përpiqemi që të zbatojmë ligjin. Moszbatimi i ligjit dhe mospagesa e taksave është me pasoja për shtetit dhe qytetarin, se një ditë, edhe pse ‘lumturohesh’ se zbatove një mosbindje civile për të mos paguar detyrimet e tua, një ditë shteti do të vijë, një ditë reforma në drejtësi do të zbatohet dhe përgjegjësia do të jetë e gjithsecilit që ka shkelur ligjin, për shkak të një thirrje politike dhe jo ligjore.

Deputeti socialist e ka konsideruar thirrjen e opozitës për mosbindje civile si një propozim destruktiv, me pasoja për ekonominë e vendit.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter