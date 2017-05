Zgjedhjet 2017 - Mos përfshirja në listat e PD-së, reagojnë të përjashtuarit

Mospërfshirja në listat e deputetëve të Partisë Demokratike ka sjellë reagimin e Majlida Bregut dhe Astrit Patozit. Bregu shprehet se mbyllet një kaptitull për të, por hapet një i dytë në Partinë e vërtetë Demokratike. Ndërsa Patozi e lidh këtë qëndrim të Bashës me ndërhyrjen e Ramës në listat e opozitës sipas marrëveshjes së 17 majit.

Majlinda Bregu dhe Astrit Patozi kanë reaguar pas lënies jashtë nga listat e kandidimit për deputetë të Partisë Demokratike.

Përmes një shkrimi në rrjetet sociale, Bregu falenderon të gjithë ata që e kanë mbështetur gjatë karrierës së saj, shpreh ndjesë që nuk ka bërë më shumë dhe sqaron për opinionin publik se do të nisë një tjetër kapitull me partinë e demokratëve të vërtetë.

Bregu: Gjithsesi tashmë është mbyllur një tjetër kapitull i jetës sime politike në Partinë Demokratike, për të nisur, sigurisht, një kapitull i ri, pa pikë dyshimi në PD dhe dhe me PD e Shqiptarëve Demokratë të Vërtetë!Jashtë listës së Lulzim Bashës e atyre që nuk lanë gjë pa bërë e thëne, sepse e deshën PD-në jashtë zgjedhjeve. Jashtë grupimit qe s’tha asnjë fjalë ose më saktë thanë bëma e bënë gjëma, për të justifikuar absurdin se PD jashtë zgjedhjeve kishte nisur ndërtimin e kantierit të Republikës së Re!!!

Përmes një artikulli të gjatë, Astrit Patozi, shpreh keqardhjen për mënyrën se si është katandisur sipas tij ambjenti politik në vend.

Në lidhje me përjashtimin nga lista pas kontributit të tij të gjatë në PD, Patozi thotë se asgjë nuk është rastësi, paralajmërimin për këtë gjë sipas tij e ka dhënë kundërshtari politik Edi Rama në seancën e fundit parlamentare.

Patozi: Per ironi te fatit, paralajmerimin e fundit per sa ndodhi ma dha kryekundershtari yne ne seancen e fundit te parlamentit, i cili vuri ne dyshim vijimesine time si deputet pas shtatorit. Sigurisht, nuk jam as paranojak dhe as delirant qe te mendoj se ka nje komplot nderkombetar ndaj meje ose dikujt tjeter apo qe Edi Rama e ka shtrire marreveshjen me PD-ne deri tek listat e deputeteve te saj.

Ndaj me duhet ta falenderoj edhe kryeministrin joteknik, qe e parashikoi sakte, pavaresisht se e lehte duhet te jete qene per te. Jo thjesht per shkak te marreveshjes, endrrat e Republikes se Re me ato te “Rilindjes” ngjajne. Madje, ka raste qe ato jane e njejta gje.

Nga ana e saj Jozefina Topalli deri tani ka reaguar me heshtjen duke u ndalur vetëm tek një urim për muajin e Ramazanit

