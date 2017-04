Intervistë për Ora News - Moisiu: Një ambasador më tha që në Shqipëri parashikohen turbullira

Ish-Presidenti i Republikës, Alfred Moisiu ka rrëfyer për Ora News se në muajin janar një ambasador i ka thënë se në Shqipëri do të ketë turbullira. (minuta 4.24)

Moisiu edhe pse nuk përmendi emrin e ambasadori tha se ai ka pasur të dhënë.

Alfred Moisiu: Më kujtohet në janar pata një rast, me pyet një ambasador i huaj, më tha: Zoti President parashikohet që do ketë turbullira tek ju? I thashë jo! Më pa si me habi, se mesa duket ai kishte edhe të dhëna, por unë u nisa nga kjo që për fat të mirë politikanët shqiptarët kanë një gjë, që pavarësisht se krijojnë këto turbullira, aman kur vjen puna në fund i zgjidhin kollja, i zgjidhin thjeshtë. Shpresoj që edhe kësaj radhë të ndodhë e njëjta gjë.

/Oranews.tv/

