Sonte në një darkë pune - Mogherini takim me 6 liderët e Ballkanit për bashkëpunimin rajonal

Mbrëmjen e sotme përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Europian Federika Moghrini do të zhvillojë sot një darkë pune me liderët e 6 vendeve të Ballkanit. Në këtë takim do të jetë i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama.

Përpara këtij takimi, Mogherini në një konferencë për shtyp tha se në këtë darkë pune do të diskutohet për situatën aktuale dhe për bashkëpnimin mes vendeve të rajonit.

/Oranews.tv/

