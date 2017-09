Mjedisi, Klosi: Dënime si për çdo krim!

Krimi mjedisor do të konsiderohet vepër penale dhe ata që do e shkaktojnë do të penalizohen dhe dënohen si çdo krim tjetër.

Ministri i mjedisit Blendi Klosi në një takim më Ministrin e brendshëm Xhafaj dhe prefektët e drejtuesit e policisë në qarqe dhanë garancinë për të ligjit do të jetë më i ashpër ndaj kundravajtësve.

Klosi: A duhen shtuar penalitetet? Jemi këtu! Kush hedh një mbeturinë, kush dëmton mjedisin tonë të përbashkët, pasuria jonë e përbashkët duhet të dënohet, penalizohet.

Autoritet do të nisi një aksion për pastrimin kombëtare të territorit, dhe në prag të tij, Klosi dhe Xhafaj i kërkuan drejtuesve të policisë të jenë me të njëjtin vullnet të angazhuar në këtë operacion, ashtu si në operacionin e ndalimit të vjedhjes së energjisë elektrike.

Klosi: Aksioni i madh i energjisë elektrike u bë i suksesshëm sepse pati një bashkërendim me forcat e rendit. Pati sukses sepse u trajtuan të gjithë në mënyrë të barabartë.

Sfidat në të cilët ndeshën autoritetet në vend është ajo e zhurmave akustike, pastrimi i lumenjve, ndotja e mjedisit-për të cilat kërkohen dhe zbatimi i strategjive nga pushteti vendor.

/Ora News.tv/

