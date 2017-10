Deklarata ne "360grade" - Mishin brazilian do ta kemi gjithmonë në tryeza tona

Për mes një investigimi emisioni BOOM i RTV Ora News solli me fakte se pikat e shumicës dhe supermarketet, janë të mbifurnizuara me mish derri, gici, pule dhe fileto pule nga Brazili.

Sipas të dhënave të AKU, plot 17.558 ton mish janë importuar nga viti 2015-2017 nga Brazili në Shqipëri.

Ish ministri Edmond Panariti i ftuar në emisionin “360gradë” nga Artur Zheji mbrëmjen e djeshme në Ora News deklaroi se nuk e pengon dot mishin e Brazilit të hyjë në Shqipëri. Kjo pasi nëse do e bëje, sanksionet do të ishin shumë të rënda.

Pati dhe një debat mes Panaritit dhe gazetarëve të ftuar Denis Dyrnjaja, dhe Eglantina Bardhin.

Edmond Panariti: E di që Shqipëria është një vend i hapur dhe ne jemi një treg global. Edhe sikur unë e ti të jemi kundra mishit brazilian ne nuk e ndalojmë dot për arsye se Shqipëria ka nënshkruar marrëveshjen e tregtisë së lirë dhe në rast se nuk e provon që një produkt është i rrezikshëm nuk e pengon dot atë.

Kam bërë provë si ministër i Bujqësisë, për hir të prodhuesve vendas për ta ndaluar përkohësisht dhe na kanë telendisur me sanksione shumë të rënda.

Prandaj duhet të ndërtohen laboratore, edhe pranë doganave që të bëhen më pas analizat dhe vërtetohet se ky mish brazilian nuk është i ndotur , nuk ka as ngarkesë bakteriale, as metale të rënda, as radioaktivitet, as insekticide, as ngjyrues.

Eglantina Bardhi: Ju ishit në qeveri pse nuk ngritet laboratore?

Denis Dyrnjaja: I kërkuat laboratore qeverisë?

Edmond Panariti: Ia kam kërkuar disa herë. Ia kam thënë kryeministrit si anëtar i kabinetit bujqësia shqiptare është ekstremalisht e nënfinancuar. Bujqësia shqiptare merr 3 euro për ha.

Denis Durnjaja: T’i kishit bllokuar qeverine, pse nuk e bete?

Lexoni investigimin e BOOM: Supermarketet të mbushura me mish brazili

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter