Miratohet buxheti për Tiranën e 2017-s

Pas miratimit të Planit të Përgjithshëm vendor “TR030”, Këshilli Bashkiak i Tiranës ka miratuar në orët e vona të mbrëmjes së shkuar (29 dhjetor) buxhetin e vitit të ardhshëm.

Në prezantimin e tij para Këshillit, Veliaj theksoi se buxheti i vitit të ardhshëm është më ambiciozi, pasi për herë të parë Tirana do të ketë një buxhet prej 15.3 miliardë lekë, ndërsa theksoi se ai mbështet më shumë investime, ndërsa nuk sjellë asnjë rritje taksash dhe tarifash për qytetarët.

Veliaj: Buxheti i vitit të ardhshëm është shumë më ambicioz sesa viti që po lëmë pas. Për herë të parë Tirana do të ketë një buxhet prej 15, 3 miliardë lekë. Në ndryshim nga viti 2014, ku u parashikuan 69 milionë dollarë të ardhura dhe u mblodhën vetëm 46 milionë, apo viti 2015 ku u parashikuan 74 dhe u mblodhën vetëm 40 milionë dollarë, pasi realizuam në 2016 buxhetin më të madh që ka pasur Tirana prej 12.4 miliard lekësh, vitin e ardhshëm ne do të kemi një buxhet prej 15, 3 miliardë lekë.

Kryebashkiaku Veliaj theksoi se vitin e ardhshëm nuk do të ndryshojë asnjë taksë, duke ruajtur ato të vitit 2016. “E vetmja gjë që do të ndryshojë vitin e ardhshëm do të jenë procedurat të cilat nga 1 janari do të thjeshtohen e standartizohen, duke përgjysmuar dokumentacionin që i kërkohet biznesit dhe duke shkurtuar kohën në shërbim të biznesit”, tha ai. Kreu i Bashkisë tha se për vitin 2017 do të synohet realizimi i një sërë ndërhyrjesh e projektesh të mëdha që do ta përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e jetës në Tiranë.

“Në terma konkretë, 39% e këtij buxheti do të shkojë për investime publike, 32% për shpenzime operacionale dhe 29% për shpenzime administrative. Krahasuar me vitin 2014 apo 2015, buxheti i vitit të ardhshëm do të jetë thuajse 2 herë më i lartë. Ndërsa në krahasim me vitin 2016, buxheti i 2017 do të jetë 24% më i lartë”, tha ai.

Një vëmendje të veçantë do t’i kushtohet edhe strehimit, zhvillimit ekonomik dhe të rinjve, ndërsa do të vijojnë edhe investimet publike. “Strehimi do të zërë 4% të shpenzimeve buxhetore, 2.9% Programi i Rendit dhe Mbrojtjes, ndërsa 2% do të zërë programi i Kujdesit Social.

Nga 1% të buxhetit do të përbëjnë rinia e sporti, zhvillimi ekonomik si dhe mbrojtja nga zjarri. Në vitin 2017, ne do të investojmë 6 miliardë lekë, ndërkohë që në 2014 investimet publike ishin 1,6 miliardë lekë, në 2015 1,7 miliardë lekë, ndërsa në 2016, 3 miliardë lekë”, tha Veliaj. Kryetari i Bashkisë garantoi se gjatë vitit 2017 do të investohen plot 2,4 miliard lekë, duke shënuar një rritje të investimeve për rrugët dhe për transportin publik me 268% krahasuar me 2014, 296% me 2015 e madje 134% me 2016.

Veliaj: Gjatë vitit 2017 do të riparohen 48,000 m2 të infrastrukturës ekzistuese. Përveç investimeve në rrugica e blloqe banimi, do të riparohen rreth 24,000 m2 trotuare. Duke i dhënë përparësi sigurisë në rrugë, në projektbuxhetin e Bashkisë së Tiranës parashikohet që gjatë vitit 2017 do të synohet rikualifikimi tërësor i gjithë infrastrukturës horizontale dhe vertikale. Gjithashtu, do të pajisen me sinjalistikën e nevojshme korsitë e autobusëve urbanë në unazën e mesme dhe unazën e vogël, si edhe në disa prej rrugëve që lidhen me to. Përgjatë këtyre dy unazave dhe në rrugët që lidhin ato do të krijohen korsitë e biçikletave e do të pajisen me sinjalistikën përkatëse.

Kreu i Bashkisë garantoi se vëmendja do të jetë edhe tek shërbimet publike vendore, ku përfshihen pastrimi, gjelbërimi, ndiçimi, etj. Gjatë vitit 2017, përparësi do t’i jepet edhe gjelbërimit dhe hapësirave çlodhëse. Kësisoj, është planifikuar mbjellja e pemëve dhe bimësisë dekorative, si edhe pajisja me kosha mbeturinash dhe stola, në 33 rrugë, 13 blloqe banimi dhe 15 lulishte.

Gjithashtu, Këshilli Bashkiak miratoi edhe vendimin për “Miratimin e listës së pjesshme të inventarit të pasurive çerdhe, kopshte, shkolla, biblioteka dhe kinema, që janë në juridiksionin territorial dhe administrativ të Bashkisë Tiranë dhe kërkesës për transferimin përfundimtar”; vendim për “Përcaktimin e vendndodhjes së terminalit jug- lindor të autobusëve në Bashkinë e Tiranës”; vendim për “Një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak nr.130, datë 28.04.1994 mbi “Riorganizimin e Ndërmarrjes së Dekor- Funeralit” dhe bashkëpunimi midis Bashkisë Tiranë me Ndërmarrjen e Dekorit”; vendim për “Likuidimin e Ndërmarrjes së Shërbimeve Funerale dhe krijimin e Agjencisë së Shërbimeve Funerale”. Këshilli Bashkiak miratoi edhe vendimin për “Përcaktimin e nivelit të pagave dhe numrit të punonjësve të Drejtorisë së Konvikteve të Shkollave, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës” si dhe vendimin për “Trajtimin me Bonus Strehimi të disa familjeve në nevojë, të cilat nuk mund të përballojnë qiranë e tregut të lirë”.

/Ora News/

