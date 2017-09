Ekskluzive Tonight Ilva Tare - Xhafaj: Kanabisi është duke marrë fund

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj në një intervistë ekskluzive për Tonight Ilva Tare, thotë se po harton një dokument strategjik me 10 prioritete kryesore.

Sipas tij, deri më tani ka preferuar të mos e bëjë publike këtë dokument, ndërsa thotë se ka zhvilluar takime me prokurorë të ndryshëm dhe punonjës policie të të gjitha shtresave.

Intervista:

Tare: Ju vura re se hapët një llogari në Twitter

Xhafaj: Me sa pashë nuk rezistova dot më. Jam i detyruar që edhe për efekt të transparencës me publikun ta bëjë këtë.

Tare: Do të vazhdoni të qëndroni më shumë në media apo në Twitter?

Xhafaj: Do të vazhdoj të qëndroj pak në media po shumë në komunikim me publikun. Twitter do të jetë një mundësi për një transparencë shumë më të shpejtë me publikun por edhe me partnerët. Në momentet që sulmohem më shumë, çuditërisht marrë më shumë mesazhe dhe telefonata dhe nuk e di pse ndodh kjo. Sikur t’i ruaja të gjithë mesazhet do të bëhet një libër. Mesazhet e njerëzve të thjeshtë i kam ruajtur. Nuk jam viktimë e kujtimeve. Për sa i përket reformës në drejtësi po e mendoj. Kam një lloj detyrimi jo thjesht ndaj vetes por për të gjithë atyre që kanë kontribuar.

Tare: Do të jetë në një mënyrë si e keni përjetuar ju apo?

Xhafaj: Diçka mikse.

Tare: Katër muaj shkëputje nga Ministria e Brendshme ndihet sikur kanë lëvizur gjërat? Kanë dalë nga kontrolli?

Xhafaj: Nuk është çështje kontrolli, por drejtimi. Sot jam rikthyer me të gjithë përgjegjësitë e mia për ta bërë këtë punë sa më mirë.

Dokument strategjik prej 10 pika për drejtimin e Ministrisë

Tare: Keni një objektiv madhor?

Xhafaj: Nëse do ta përmblidhja në një fjali; zbatim i fortë i ligjit dhe shërbim ndaj qytetarit. Kam punuar gjatë gjithë kësaj kohe me bashkëpunëtorët e mi për përgatitjen e një dokumenti strategjik me 10 prioritete kyçe ku do të përqendrohen detyra ime. Një dokument politikash në lidhje me prioritetet, objektivat dhe politikat. Për të shkuar tek ky dokument, i cili mund të them se është një draft i konturuar mirë, por është ende në proces, për t’u shoqëruar me një plan veprimi dhe masat konkrete, indikatorët, përgjegjësitë, afatet dhe pritshmëritë. Nuk ka qenë punë e lehtë. Kam punuar jashtë kamerave. Kemi pasur disa takime me prokurorë që të japin përshtypje, sugjerimet e tyre, me punonjës policie të strukturave të ndryshme.

Me gazetarë të kronikës dhe investigativ dhe pa dyshim me partnerë. Kam marrë prej tyre kontribute të drejtpërdrejta për dokumentin për mënyrën se si do t’i qasemi.

Tare: Kur do të bëhet publik?

Xhafaj: Do të bëj një rikalim tek partnerët gjatë kësaj jave. Jo vetëm përfaqësuesit e tyre këtu në Tiranë, por kanë kërkuar edhe zyrat qëndrore të tyre të shprehen pasi e konsiderojnë një gjë shumë të rëndësishme. Besoj se brenda harkut të dy javëve do të prezantohet në publik dhe do të shënojë fillimin e një sërë veprimesh konkrete të rëndësishme në detyrën time si ministër por edhe të ekipit që do të punojë me mua.

Kanabisi është duke marrë fund. Mbjelljet e këtij viti janë nën mesataren e kultivimi të kanabisit nga viti 1995 deri sot

Sulmet e opozitës për komunizmin

Tare: Ju thatë se keni marrë mbështetje sa herë ju ka sulmuar opozita. Ju dhe miku juaj Gramoz Ruçi keni qenë ndër më të sulmuarit. Keni një shpjegim?

Xhafaj: Nuk është hera e parë. Ka nisur që në periudhën kur ka filluar reforma në drejtësi. Ato kanë qenë sulmet më të egra. Ka qenë një bashkim i disa grupeve interesash politikë dhe njerëzve që vinin nga biznesi për të më sulmuar politikisht por për të ushtruar edhe një lloj presioni ndaj gjithë asaj ndërmarrje të jashtëzakonshme.

Kur ndeshesh me qëndrime apo reagime të kësaj natyre, të cilat janë më shumë të karakterit personal se sa të nevojës për të debatuar apo për të shprehur pikëpamje nuk ndihesh mirë, por ky është realitet i hidhur i politikës shqiptare apo disa njerëzve që e kanë ngritur karrierën e tyre duke hedhur baltë.

Tare: A mund ta ndani për teleshikuesit se cila ka qenë e shkuara juaj në periudhën e komunizmit?

Xhafaj: Kur është ndryshuar sistemi kam qenë 30 vjeç. Kam mbaruar juridikut në 82. Kam punuar disa kohë këshilltar ligjor. Pastaj kam punuar për pak kohë hetues, por jo në Ministrinë e Brendshme. E kam dhënë përgjigje publike. Në mënyrë kategorike në asnjë rast nuk kam hetuar apo gjykuar një çështje të natyrës politike. Edhe vetë koha ka qenë shumë e shkurtër. Jam sot i vetëdijshëm pse ka ndodhur gjithë kjo histori e sajuar. Janë tentuar të korruptohen apo të shfrytëzohen njerëz të caktuar për të më sulmuar politikisht. Është shumë e turpshme dhe banale. Më kanë shkruar që janë përdorur. E di shumë mirë nga ka ardhur, por kjo është e parëndësishme. Si shumë njerëz mund të kem bërë gabime në jetë. Por nuk ka asnjë gjë për të cilën të ndihem keq në jetë, jo thjesht përpara qytetarëve por edhe një individi të vetëm.

Tare: Kur rishikoni foton tuaj pranë diktatorit Hoxha. Si ndiheni?

Xhafaj: Bëjnë pjesë në arkivin e jetës time dhe asgjë më shumë. Argëtohem.

Sulmet ndaj të vëllait

Tare: Edhe akuza personale kanë ardhur në lidhje me vëllain tuaj?

Xhafaj: Kanë 15 vjet që më mbajnë në të njëjtin avaz. Unë s’jam marrë me familjarët e kërkujt dhe as nuk do të merrem. Unë jam këtu për të bërë detyrën time, për të shfaqur përgjegjësitë e mia. Ata i shikoj si konkurrent dhe jo si armiq. Kam një lloj keqardhje sepse kur shoh nënën, kunatat, nipërit që cenohen nga gjithë kjo që për shkak të rolit tim aktiv në politikë detyrohen të mbajnë mbi vete sulme të tilla që ua vështirësojnë jetë. Është një kosto që duhet të paguaj për sa kohë ekziston kjo lloj politike në Parlament.

Do të duhet që ata të më vlerësojnë mua për atë që bëj unë, për përgjegjësitë e mia në raport me detyrat e shtetit. Nuk kanë çfarë të merren me mua. Për këtë jam krenar. Kam qenë sekretar i Përgjithshëm, kam qenë ministër i Drejtësisë, tani jam ministër i Brendshëm dhe nuk ka asnjë dritëhije. Nuk gjendet asnjë rast i vetëm në shkelje të ligjit apo çfarëdo lloj abuzimi sado të vogël.

Tare: Kur u dekretuat, Nishani tha se nuk do ta dekretonte por nuk ia lejonte Kushtetuta.

Xhafaj: Kam respekt për institucionin e Presidentit edhe në atë rast kur ulen njerëz që nuk e meritojnë. Nuk ka folur Presidenti i Republikës, por ushtari Bujar.

Tare: Mendoni se mund t’ia fitoni besimin opozitës?

Xhafaj: Unë nuk jam këtu për të fituar dashurinë e opozitës. Qëllimi kryesor është të fitoj besimin e qytetarëve. Nga mëngjesi deri në darkë punoj për këtë. E kam thënë edhe në Parlament, që jam shumë i gatshëm t’i shtrijë dorën opozitës për çështje në interes të qytetarëve. Natyrisht, ata kanë të drejtën të bëjnë oponencën e punës time dhe të tregojnë se si ata mund ta bëjnë më mirë. Nëse do të vendosim një marrëdhënie të qartë institucionale dhe respekti për njëri-tjetrin, absolutisht kam qenë dhe do të mbetem i hapur. Kam marrëdhënie shumë të mira me një pjesë prej tyre. Shpresoj që ata që kuptojnë përgjegjësitë që kanë si opozitë.

Tare: Pas një muaji aktivitet si ministër i Brendshëm morët komplimente nga eksponentë të opozitës për luftën ndaj kanabisit dhe lëvizjet e drejtorëve të policisë. Mund ta keni këtë frymë komplimentesh….

Xhafaj: Nuk jam shumë i interesuar për komplimente, se sa jam i interesuar për bashkëpunim konstruktiv dhe të shëndetshëm me ta. Komplimentet t’ua lëmë qytetarëve. Edhe në atë raste kur janë shprehur kanë qenë dalje jashtë kontrolli nga vija e Partisë Demokratike.

Tare: Mund t’ju komplimentojnë sërish?

Xhafaj: Me gurë dhe baltë nuk kam parë.

