Gjermania 'shuplakë' Bashës - Ministri gjerman: Opozita të kthehet në parlament. Ndryshimi me votë

Një shuplakë e fortë nga qeveria gjermane ka ardhur për protestën e opozitës dhe kërkesat e saj. Ministri i Jashtëm gjerman Sigmar Gabriel, gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me Ministrin Ditmir Bushati tha se është e pakuptueshme se përse po bllokohet reforma në drejtësi dhe përse po bojkotohet parlamenti. Ministri Gabriel tha se është i çuditur se si një pakicë nuk kërkon ndryshimin e qeverisë përmes votës por përmes dorëheqjes së qeverisë pak përpara zgjedhjeve. Gabriel shtoi se sa më shumë bllokohet reforma në drejtësi, aq më shumë vonohet integrimi europian i Shqipërisë.

Në Bashkimin Europian është e pakuptueshme pse reforma në drejtësi po bllokohet dhe askush nuk po e kupton se përse opozita e ka bojkotuar parlamentin.

Një dush i ftohtë për liderin demokrat, Lulzim Basha, ka ardhur nga Ministri i Jashtëm gjerman, Sigmar Gabriel.

Diplomati gjerman u shpreh i çuditur se si një pakicë nuk e kërkon ndryshimin e pushtetit nëpërmjet votimit në parlament.

Ministri Gabriel hodhi dyshime të forta se protesta e opozitës bëhet nga frika e reformës në drejtësi ndërsa sa i përket komplotit të prezumuar nga lideri i opozitës, Gabriel tha se sa herë që nuk ka rrugëzgjidhje, gjendet argumenti i komplotit.

Në një konferencë të përbashkët me Ministrin Ditmir Bushati, Ministri gjerman theksoi se sa më shumë të bllokohet reforma në drejtësi, aq më shumë zgjatet integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Ora News zbardh deklaratën e kryediplomatit gjerman

Gabriel: Ne si gjermanë mbështesim prespektivën dhe shoqërimin tonë të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Shqipërisë në rrugën drejt BE. E dimë që mbetet shumë për tu bërë. Këtu në Shqipëri para së gjithash bëhet fjalë për realizimin e reformës në sistemin e drejtësisë. Pse është kaq e rëndësishme? Sepse nëse ka diçka që e dallon Europën dhe BE kjo është realizimi dhe zbatimi strikt i ligjeve dhe Kushtetutës. Kjo nuk është thjesht një ide.Në fund të kësaj rruge do të duhet të garantohet që njerëzit në Europë të jenë të sigurt dhe jo objekt i lojës së interesave.

Në të shkuarën, jo vetëm në Shqipëri por gjithë rajonin, interesat e qytetarëve nuk kanë qenë domosdoshmërisht në qendër të politikës. Ata kishin interesat e tyre, interesa elitash, interesa partish politike. Është shteti ligjor ai që duhet të sigurojë dhe garantojë që në fund të ditës në qendër të vëmendjes do qëndrojnë interesat e qytetarëve dhe jo ato të klikave të vogla dhe grupeve të ndryshme që kërkojnë të shfrytëzojnë atë çfarë ofron një vend. Kemi qenë shumë të gëzuar që në parlamentin shqiptar me konsensusin e qeverisë dhe opozitës u mundësua pikërisht miratimi i ligjeve të rëndësishme.

Tani për fat të keq, me shqetësim të madh, madje pa e kuptuar mjaft mirë, konstatojmë se reforma e drejtësisë është duke u penguar. Askush në Europë kam përshtypjen nuk e kupton si duhet këtë, pikërisht faktin që parlamentarët e zgjedhur bojkotojnë parlamentin. Në vendin tim dhe në Europë kjo është diçka plotësisht absurde, që parlamentarët, deputetët e zgjedhur refuzojnë të bëjën punën e tyre në parlament.

Në vend të kësaj ata mblidhen në çadër duke realizuar një lloj opozitë përkundër parlamentetit anëtarë të së cilit vetë janë.Kjo është një rrethanë që ne nuk mund dhe nuk duam ta pranojmë. Është absurde dhe për shkak se pas pak javësh do të kemi zgjedhjet në Shqipëri dhe rasti më normal do të ishte që nëse deputetët nuk janë të kënaqur me atë çka realizon një qeveri ta anatemojnë këtë në kuadër të fushatës elektorale.

Parimi bazë i një demokracie është që në bazën e ligjeve të vlefshme dhe Kushtetutës pakicat të mund të pranojnë shumicat sepse në të ardhmen do të kenë vetë shansin për tu shndërruar në një shumicë, dukë ndryshuar kësisoj ligjet. Thelbi është të respektojmë Kushtetutën, shumicat, edhe nëse jemi pjesë e një pakice të caktuar sepse në demokraci mbi bazën e Kushtetutës do të mund të punohet vetë për tu shndërruar në një shumicë sikurse ishte rasti i qeverisë së tanishme që deri pak kohësh ka qenë një pakicë.Këtë kërkojmë të mbështesim në ato shtete që kërkojnë të bëhen pjesë e BE. Ajo që është e paimagjinueshme është që një pakicë nuk përpiqet të ndryshojë gjendjen përmes zgjedhjeve por bojkotit të parlamentit.

Kështu lind dhe përshtypja që ka një farë frike lidhur me zbatimin e reformës në drejtësi dhe që në të ardhmen nuk do të mundin kësisoj të ndjekin interesat e tyre siç mund të ketë qenë rasti në të shkuarën. Për ne është mjaft e rëndësishme që mbi bazën e Kushtetutës dhe ligjeve të vlefshme të zbatohet reforma në sistemin e drejtësisë dhe së dyti ne apelojmë si qeverinë ashtu dhe parlamentin që të punojnë mbi bazën e Kushtetutës dhe ligjeve të vlefshme për zhvillimin e rregullt të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

Këtë gjë do ta përcjellim si mesazh edhe përfaqësuesve të opozitës që e tërë qeveria federale, kancelarja federale, janë të bindjes se bojkoti i parlamentit nuk është një rrugë e pranueshme për të shprehur vullnetin. Pati një letër të kolegëve në koalicionin qeveritar, unë vetë jam social-demokrat por edhe partnerët tanë nga CSU-CDU kanë shkruar një letër drejtuar opozitës së këtushme. Edhe nje pjesë e partive të PPE kanë apeluar për të mos bllokuar reformën e drejtësisë në vend.

Një politikë që përpiqet të pengojë këtë largohet nga Europa. Çfarë është më e rëndësishme, interesi i vendit dhe popullësisë, përfaqësimi i tyre apo interesat e partisë politike? Pikërisht këtu dallohen burrat dhe gratë e shtetit prej shumë atyre të tjerëve të angazhuar në politikë pikërisht përmes faktit se në qendër të vëmendjes së punës së tyre vendosin interesat e qytetarëve. Interesi i qytetarëve shqiptarë është shteti i së drejtës, vendosja e tij në qendër të vëmendjes dhe jo grupimeve më të vogla.

Ne duam të bëjmë gjithçka që është në mundësitë tona për të bindur opozitën që të mbërrihet në zgjedhje të rregullta, në një qeveri të re, çka është elementi i çdo demokracie dhe debateve mes një opozite dhe qeverie. Europa mund të bëjë shumë më tepër për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe duhet të bëjë më tepër.Rruga drejt BE kërkon pak kohë.Por në kuadër të hapjes së negociatave për anëtarësim në BE, Europa mund të bëjë shumë më tepër për ti përmirësuar kushtetet e jetesës së qytetarëve të Shqipërisë.



Proçesi i Berlinit, kryediplomati gjerman: S’kuptoj bllokimin e projekteve

Proçesi i Berlinit nisi me një eufori e cila sikur ka rënë disi, do vijojë konferenca e Triestes. Konstatohet njëfarë ngadalësimi i ritmeve.Nuk mund të shpjegohet pse projekte të caktuara ku rrjetet energjitike të vendeve të ndryshme të këtij rajoni do të duhet të lidheshin me njëri-tjetrin nuk ecin përpara si duhet. Shpesh herë këtu luajnë rol interesa të grupimeve të caktuara por mendoj që strukturat e BE dhe ato qeveritare do duhet të bënin më shumë për shpejtimin e këtyre projekteve.Përmirësim të kushteve ekonomike, arsimit, ne si qeveri federale do duam të angazhohemi më fort në të ardhmen në bashkëpunimin e politikën në Ballkanin Perëndimor përfshirë Shqipërinë, por si europianë do të duhet të tregojmë gjithashtu që ne jemi në gjendje të mbështesim proçesin deri në momentin e integrimit në BE, duke bërë të mundur që kushtet e jetesës të përmirësohen.

Akuza e opozitës për komplot mes ndërkombëtarëve dhe qeverisë

Me gjithë respektin, në momentin që vjen në rajon. Kur nuk gjendet një rrugëzgjidhje zakonisht shpikin këto teoritë e koplotit. Nuk është diçka e veçantë, tregon mungesën e argumentave të vërtetë. Pse duhet që komuniteti ndërkombëtar të ketë interes për të ndryshuar ligjet dhe Kushtetutën këtu në Shqipëri, çfarë interesi do të kishte për të penguar luftën kundër korrupsionit, cili është interesi i ndërkombëtarëve të pengojnë që 800 gjykatës dhe prokurorë të verifikohen nëse mund të ushtrojnë si duhet detyrën e tyre. Nuk ka asnjë interes, pse do të duhet të kishim. Ka diçka tjetër, gjithësecili do të duhej ta mendonte këtë, ka paragjykime prëkundrejt Shqipërisë. Ajo çka opozita është duke bërë tani konfirmon në një farë mënyre paragjykimet e shumë njerëzve jashtë këtij vendi përkundër Shqipërisë.

Kush bojkoton parlamentin për të penguar në njëfarë mënyre reformën në sistemin e drejtësisë i bën dëm vendit dhe reputacionit të Shqipërisë. Këshilla ime është që të kërkohen dhe gjenden rrugë për të lënë rrugën e bojkotit dhe mbërritur në zgjedhje. Askush në Gjermani apo vende të tjera të Europës nuk e kupton se pse pak para zgjedhjeve kërkohet dorëheqja e një qeverie dhe vendosja e një qeverie teknike. Në një farë mënyrë kërkohet shpërbërja e qeverisë aktuale. Opozita nuk e dëshiron këtë qeveri në pushtet dhe është normale, por në këtë pikë është e pakuptueshme. Kush dëshiron të shkojë i sigurtë në rrugën drejt BE si vend do të duhet të punonte që forcoheshin dhe konsolidoheshin ligjet, Kushtetuta, puna e parlamentit. Kush nuk e bën këtë ai e largon Shqipërinë nga BE. Ky nuk është interesi i shqiptarëve, ata duhet të vendosin se kush duhet të qeverisë vendin nuk është vendimi ynë. Cilën parti zgjedhin është vendimmarrja e tyre. Por minimi dhe sabotimi i shtetit ligjor nuk është në interesin e BE dhe as Gjermanisë.

