Fjalimi i pare - Fjalimi i parë si President i Metës. Apel për dialog: “Ende ka kohë”

Fjalimin e parë para deputetëve të cilët i dhanë votëbesimin si President i ri i vendit, Ilir Meta zgjodhi ta bënte spontan, pa letër mbi foltore.

Teksa i falenderoi kolegët për mbështetjen, Meta la të kuptohet se kandidimi i tij për Kreun e Shtetit më shumë se një dëshirë e tij ka qenë më shumë e nxitur nga rrethanat ku ndodhet vendi.

Meta tha se kurdoherë kurështë vënë përpara zgjedhjes mes pushtetit dhe demokracisë, ka zgjedhur këtë të fundit.

Teksa iu referua ngjarjeve të rënda në Maqedoni dhe shkaqeve që kanë çuar në krizë, apeli i Metës ishte i qartë: Klasa politike të marrë përgjegjësi dhe të gjejë gjuhën e dialogut.

Meta: Faleminderit të gjithë kolegëve që votuan pro, por falenderim të veçantë dhe kolegëve që votuan kundër. Falenderoj në mënyrë të veçantë kolegët që mungojnë këtu, me mungesën e prezencës së tyre ata në një farë mënyrë më kanë nxitur të pranoj kandidimin.Nuk kam përgatitur fjalim dhe sa i kam dëgjuar këshillat e Dokles kam pasur sukses. Po flas pa letër. Çdo politikan është gjithmonë mes dy raporteve, pushetit dhe demokracisë. Unë kam zgjedhur gjithmonë dhe do vazhdoj të zgjedh demokracinë në raport me pushtetin. Kjo për arsye të thjeshtë, kur lexoi relacionin Hysi tha që unë kam lindur në Çepan të Skraparit, një rreth ndër më malorët dhe të thellët në Shqipëri. Kur kam qenë student ëndrra ime maksimale ka qenë të bëhem pedagog. Unë kam pasur këtë mundësi vetëm falë demokracisë. Nëse do arrijmë të bëjmë çdo sakrificë për të mbrojtur standartet e demokracisë dhe çuar më tej duke organizuar zgjedhje të standarteve demokratike me qëllim që të krijojmë të gjitha mundësitë për një atdhe më frymëzues.

Do bëj çdo gjë në gjithë cilësitë e mia për të justifikuar këtë besim që më dhatë sot, jo vetëm para jush por para gjithë qytetarëve shqiptarë dhe Kushtetutës, interesave që kanë të bëjnë me stabilitetin, të ardhmen. Ju lutem të gjithëve që janë këtu dhe ata që mungojnë, të përpiqemi në këto orë, në këto ditë, tu japim jo thjesht të gjithë partive por në rradhë të parë qytetarëve, mundësinë që të kontribuojë në zgjedhje më të ndershme, më të lira dhe më demokratike që vendi meriton. Në 21 korrik në mëngjes, kur ishin shuar shpresat për konsensusin për ndryshimet kushtetuese për reformën në drejtësi, kam qenë shumë i shqetësuar dhe kam apeluar këtu të bëjmë çdo përpjekje për të gjetur konsensusin në mënyrë që Shqipëria të mos bëhej Maqedoni. Dje e keni parë të gjithë ngjarjen tronditëse në Kuvendin e Maqedonisë, të cilat vinë për shkak të një konflikti, kokëfortësie politike të papranueshme.

Ndaj unë edhe njëherë dua tu apeloj të gjithëve të bëjmë çdo gjë për stabilitetin e vednit, legjitimitetin e institucioneve tona në mënyrë që të mos sakrifikojmë të gjithë këto arritje shumë të mëdha që vendi ka deri tani dhe ka realizuar edhe gjatë këtij mandate qeverisës, pasi kjo është detyrë dhe përgjegjësi e secilit prej nesh që të bëjë gjithçka. E di që po të kishin dalë 83 vota do të dëgjonim zoti Ruçi këngën që: “Prandaj u dogjën tre raundet e para se nuk i kishin 84 vota”. E vërteta është mjaft e qartë dhe kokëfortë për të gjithë ne që kemi bërë përpjekje gjatë këtyre javëve për të evituar këtë ngërç dhe këtë situatë terësisht të pamerituar për vendin, lidhur me çështjen e zgjedhjeve. Disponimi nga ana jonë dhe nga ana ime në mënyrë të veçantë ka qenë që dhe posti i Presidentit, pavarësisht se mazhoranca kishte votat për ta zgjedhur që në raundin e parë, të investohej për një konsensus sa më të gjerë për të përmirësuar klimën e besimit në vend.

Megjithatë janë disa afate dhe në demokraci të gjithë jo vetëm duhet të presim por edhe të japim, investojmë, për të përmirësuar klimën, rritur mirëbesimin por dhe për ta mbrojtur dhe zhvilluar demokracinë. Shpresoj dhe besoj se ende ka kohë për të krijuar një atmosferë krejtësisht tjetër për zgjedhjet e ardhshme në mënyrë që edhe në 24 korrik, ditën kur do të betohet Presidenti që ju keni votuar sot, jo thjesht kjo sallë të jetë plot, por Shqipëria të jetë shumë më e qetë se sot dhe me një të ardhme europiane akoma më solide. Dhe këtë mund ta arrijmë vetëm duke punuar dhe bashkëpunuar të gjithë.

Unë do të kisha votuar më shumë dëshirë sot për jo pak kolege dhe kolegë që janë këtu apo mungojnë, por dhe për mjaft të tjerë që nuk janë deputetë por personalitete me kontribute të shquara në vendin tonë dhe që mund ta bënin këtë detyrë akoma edhe më mirë se unë. Por rrethanat më dhanë mua këtë mundësi dhe unë do të bëj gjithçka të justifikoj besimin tuaj.

