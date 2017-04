Meta me të rinjtë e njësisë 10: Edukimi garanton punë të mirëpaguar

Kryetari I LSI-së Ilir Meta gjatë një takimi që zhvilloi me të rinjtë e njësisë 10 në Tiranë, tha se ata janë forca e ndryshimit dhe se vetëm të bashkuar mund të ndryshojnë të ardhmen e tyre. Teksa vlerësoi LRI-në si një model të ri në gjithë politikën shqiptare, Meta u ndal edhe tek edukimi i të rinjve.

Rinia përfaqëson forcën e ndryshimit dhe garanton të ardhmen e shoqërisë. Kështu u shpreh, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, gjatë një takimi me të rinjtë e LRI-së në Njësinë 10, të cilëve ju drejtoi edhe një apel:

Meta: “Nuk ka forcë më të madhe se sa kur rinia e kupton se çfarë përfaqëson, e kupton që vetëm e bashkuar mund të jetë ajo fuqi ndryshimi që garanton të ardhmen e saj, por edhe të familjeve të gjithë të rinjve dhe të rejave, të familjeve që keni sot, por edhe të familjeve që do të krijoni nesër”

Meta shprehu bindjen se edukimi i duhur, do të sjellë në të ardhmen vende pune më të mirëpaguara .

Meta: “Një edukim më i mirë do të thotë edhe një punë më e mirëpaguar, do të thotë edhe një mundësi edhe për të përballuar kostot e jetesës që në Tiranë janë më të larta se në rajone të tjera të vendit. Do të thotë edhe një familje e lumtur, do të thotë edhe një perspektivë për të krijuar familje të lumtura dhe të shëndetshme në të ardhmen”,

Në këtë takim me të rinjtë ishin të pranishëm edhe kryetarja e LRI-së, Floida Kërpaçi, Kryetari i LSI-së Tiranë, Endrit Braimllari dhe deputetja e LSI-së, Kejdi Mehmetaj.

/Oranews.tv/

