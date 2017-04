/Oranews.tv/ 

Zgjedhjet - Meta i kalon LSI-në Vasilit, por më parë harton listën e kandidatëve

Nga nesër Ilir Meta nuk do të jetë më në drejtimin e LSI-së, do ia kalojë Petrit Vasilit, aktualisht nënkryetari i kësaj partie, por para se të largohet do të hartojë dhe listën e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet e 18 qershorit dhe për këtë Meta ka një arsye.

I pyetur nëse ishte gati të takohej me zotin Basha, Meta tha: Në çdo sekond, por nga dita e nesërme sepse ende jam kryetari i LSI-së, sa të mbyll listat e kandidatëve, se nuk dua tia lë zotit Vasili pakënaqësitë e listave. Ju e dini, ngaqë ka shumë dëshirë ka gjithmonë zhgënjim. Nga nesër nuk jam më kryetari i LSI-së. Nuk jam më në asnjë forum të LSI-së dhe jam i angazhuar të takohem me kryetarin e opozitës zotin Basha dhe me çdo përfaqësues të opozitës që ka dëshirë.

Do jem ne fushate per te mbeshtetur kandidatet nga LRI jo kandidatet biznesmene

Meta shpjegoi gjithashtu dhe pozicionin që do të mbajë gjatë fushatës zgjedhore të LSI-së

Ilir Meta: “Unë nuk do të bëj asnjë premtim në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim sepse këto premtime do ti bëjnë drejtuesit e kësaj force politike, kjo nuk do të ishte korrekte. Por deri në 23 korrik unë do të jem anëtar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, do të marr pjesë kudo ku kandidatët dhe kandidatet e reja, sidomos ato të LRI-së do të më ftojnë. Nuk do të marr pjesë në asnjë vend ku nga LSI do të ketë kandidatë të cilët janë biznesmenë. Shkalla e përfshirjes do jetë në varësi me situatën.

Në rast se opozita do të marrë pjesë në zgjedhje, unë uroj dhe do bëj përpjekje që kjo gjë të ndodhë sepse ky është interesi i vendit, natyrisht që përfshirja ime do të jetë mjaft e limituar sepse do të më duhet gjatë kësaj kohe të takoj, të falenderoj mijëra njerëz të cilët më kanë mbështetur, më kanë ndjekur si kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pa ata unë nuk do të isha bërë as kryetar i Parlamentit, nuk do të isha bërë as dje presidenti i ardhshëm i vendit. Natyrisht ky është një raport shoqëror edhe njerëzor, kështu që më duhet edhe mua një tranzicion nga tani deri më 23 korrik.”

Meta ishte sot në një konferencë për median një ditë pasi u zgjodh president i Republikës detyrë të cilën e merr pasi të bëjë betimin më 24 korrik.

/Oranews.tv/

