Meta heq dorë nga kreu i LSI-së. Do jem kryetar kuvendi deri më 23 korrik

Meta deklaroi se nga nesër është gati të takohet çdo moment me Lulzim Bashën dhe të bëjë të gjitha përpjekjet për të shmangur përkeqësimin e klimës politike.

Ndërsa sot në darkë do të heqë dorë nga çdo lloj angazhimi me LSI-në pasi të jenë të mbyllur listat e kandidatëve për deputet.

Kompetencat e drejtimit të LSI-së i kalojnë Petrit Vasilit ndërsa do të vazhdojë të mbajë detyrën e Kryetarit të Kuvendit deri ditën kur do të bëjë betimin si president, pra 24 korrik.

Ilir Meta në deklaratë për median nga Kuvendi

Ilir Meta: Detyrimet e mia si president i ardhshëm nisin pas 24 korrikut

Do vijoj të jem kryetar i kuvendit të Shqipërisë deri në ditën e betimit si President i vendit. Sot në mbrëmje do heq dorë nga funksionet drejtuese në LSI. Drejtimin do e marrë Petrit Vasili.

Nga dita e sotme çlirohem nga raportet partiake me PS dhe drejtuesit e saj pasi të gjitha kompetencat i kalojnë zotit Petrit Vasili dhe forumeve drejtuese të LSI

Meta: Nga nesër jam gati te takoj Bashen

Nga nesër unë nuk jam më kryetari i LSI-së dhe jam i angazhuar për t’u takuar me kryetarin e opozitës zotit Basha dhe këdo që ka dëshirë. Jam gati të bëjmë çdo përpjekje për të evituar një përkeqësim të situatës politike në vend

