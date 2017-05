Meta: Fitorja e Macron për të gjithë kombet e Evropës së Bashkuar

Presidenti i Republikës, Ilir Meta i ka dërguar një mesazh urimit presidentit të ri të Francës, Emmanuel Macron. Duke e konsideruar fitore plebishitare, Meta thekson se ajo është e rëndësishme jo vetëm për popullin francez, por edhe për të gjithë Evropën e Bashkuar.

Mesazhi i plotë i urimit:

Kam privilegjin e madh që në emër të Kuvendit të Shqipërisë dhe në emrin tim personal t’Ju përgëzoj për fitoren tuaj plebishitare në garën për President i Republikës Franceze.

Fitorja juaj madhështore është shumë e rëndësishme, jo vetëm për kombin francez, por për të gjithë kombet e Evropës së Bashkuar.

Ajo riktheu shpresën dhe besimin se projekti më i madh i mbas Luftës së Dytë Botërore i paqes, bashkëjetesës e harmonisë mes kombeve, respektit të vlerave të ndërsjellta, do të mbetet projekti i së ardhmes evropiane.

Kam kënaqësinë t’ Ju konfirmoj, se Shqipëria do të mbështetet tek Franca dhe në vecanti tek Presidenca Juaj, në përpjekjet e saj për t’u integruar plotësisht në Bashkimin Evropian.

Ju siguroj, zoti President i zgjedhur, se marrëdhëniet dypalëshe të miqësisë dhe të parneritetit mes dy vendeve dhe popujve tanë do të forcohen më tej dhe do të zhvillohen në fushat me interes ndërsjelltë.

Duke Ju uruar suksese në misionin tuaj të rëndësishëm, mbetem me shpresën të bashkëpunojmë ngushtë në të ardhmen për të ndarë së bashku mendimet për sfidat dypalëshe, rajonale dhe globale që na duhet të përballim sot.

/Ora News.tv/

