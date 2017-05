Takim me të rinjtë - Meta: 25 qershori, mundësi historike për t’i dhënë një shans të rinjve

Ilir Meta deklaron se 25 qershori është një mundësi historike për të rinjtë që ta kthejnë LSI në forcë të parë. Në një takim me votuesit për herë të parë në Paskuqan, ish-kryetari I LSI tha se ata kanë mundësi për t’i dhënë një shans të rinjve të Shqipërisë.

Në një takim me votuesit për herë të parë në Paskuqan, ish-kryetari i LSI-së Ilir Meta, tha se më 25 qershor të rinjtë kanë mundësinë historike për të nxjerrë LSI-në forcë e parë.

Meta nënvizoi se me votën e tyre, ata kanë mundësi për t’i dhënë një shans të rinjve të Shqipërisë.

Meta: “Për të gjithë ju të rinjtë e të rejat, 25 qershori do të mbetet një ditë e lehtë për t’u kujtuar në të ardhmen, jo vetëm për arsyen se ju do të votoni për herë të parë në jetën tuaj, por edhe për një arsye tjetër, sepse do të nxirrni LSI-në forcë të parë si një mundësi historike për t’ju dhënë shansin të gjithë të rinjve dhe të rejave të Shqipërisë”.

I pranishëm në aktivitet ishte edhe kandidati i e LSI-së për qarkun e Tiranës, Luan Rama, i cili theksoi se LSI-ja do të dalë forcë e parë, sepse është e vetmja forcë politike që mbështet rininë.

Ndërsa kryetarja e LRI-së, njëkohësisht edhe kandidate për deputete e LSI-së në qarkun e Tiranës, Florida Kërpaçi u shpreh në fjalën e saj se Lëvizja Socialiste për Integrim është një mundësi për çdo të ri që të japë kontributin e tij për ndryshimin pozitiv të Shqipërisë.

/Oranews.tv/

