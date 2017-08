Mesazh Iranit nga Shqipëria, liderja e opozitës iraniane falenderon katër senatorët

Katër senatorët amerikanë Roy Blunt, John Cornyn, Tom Cotton dhe Thom Tillis të cilët kanë zhvilluar një vizitë në Shqipëri veç bisedave me krerët e politikës shqiptare kanë zhvilluar dhe një takim me lideren e opozitës iraniane, Mary-am Rajavi, që drejton Këshillin Kombëtar të Rezistencës së Iranit (KKRI).

“Huffington Post” duke zbardhur bisedën e ka konsideruar këtë një takim të rëndësishëm që paralajmëron sanksione të tjera për Iranin.

Liderja e opozitës iraniane i ka falënderuar senatorët për ndihmën që kanë dhënë ShBA-të për zhvendosjen e sigurt të këtij grupimi në Tiranë. Po ashtu shtohet se Maryam Rajavi shprehu mirënjohje për përpjekjet e Senatit amerikan, veçanërisht senatorit Blunt, lidhur me mbrojtjen e mijëra anëtarëve të MEK-ut në kampin “Liberty”, Irak, dhe zhvendosjen e tyre të sigurt në Shqipëri. Delegacioni i Senatit u takua edhe me një numër anëtarësh të MEK-ut, si dhe me dëshmitarë dhe viktima të mizorive të regjimit iranian në Iran dhe kampeve “Ashraf” dhe “Lirisë”.

KKRI është një koalicion politik që bën thirrje për ndryshimin e regjimit në Iran dhe shihet si një kërcënim i mullahëve të Teheranit.



