Nisin hetimet - Merr flakë autobusi i linjës Fier-Përmet. Shikoni videon

Flakët kanë përfshirë një autobus me targa AA 502 BE, që udhëtonte me pasagjerë nga Fieri për në Përmet, në fshatin Malas, Mallakastër. Autobusi u përfshi nga flakët në ecje e sipër.

Incidenti u shënua në orën 09:05 minuta të 24 majit.

Pasagjerët kanë zbritur të gjithë nga autobusi dhe nuk kanë probleme për shëndetin. Paraprakisht dyshohet se mjeti ka marë flakë në ecje e sipër si pasojë e një difekti teknik.

Po punohet nga grupi hetimor për zbardhjen e shkaqeve të renies së zjarrit.

/Oranews.tv/

