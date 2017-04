Mediu në SHBA, Senatori Mike Lee: Zgjedhje pa opozitën, të papranueshme

Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu po zhvillon një vizitë në Washington për zgjedhjet dhe krizën në Shqipëri.

Mediu ka zhvilluar takime në Senat dhe në Kongres ku i njohu zyrarët amerikanë me zhvillimet në Shqipëri.

Në ditën e parë të vizitës Mediu takoi Senatorin Mike Lee, të cilin e falenderoi per letrën qe 6 senatorët i dërguan sekretarit Tillerson për situatën e papranueshme në Shqipëri. Senatori Lee premtoi se ata do të ndjekin me vëmendje situatën në Shqipëri.

“Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me Departamentin e Shtetit, theksoi ai dhe do të këmbëngulim së bashku që Shqipëria të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, si dhe një qeverisje që garanton besimin e qytetarëve shqiptarë për zgjedhje të lira. Zgjedhjet pa opozitën do të jenë të papranueshme dhe një kthim prapa”.

Ndërkaq Kongresmeni Steve King, i cili do të vizitojë Shqipërinë së shpejti theksoi se jo vetëm qe zgjedhjet duhet të jenë të lira dhe të ndershme, por besimi i qytetarëve në to përbën themelin e demokracisë.

Kryetari i PR gjatë kësaj vizite zhvilloi një mëngjes pune në Kongres me kongresmenët Jeff Forrtbery, John Moolinar dhe Robert Aderholt.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter