Zgjedhjet me 25 qershor? - Mediu: McAllister parashikon 16 korrikun, çdo datë tjetër do arsyetim

E ndërsa po përflitet 25 qershori si datë e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve, kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu thotë se paketa McAllister që kanë pranuar parashikon 16 korrikun dhe çdo datë tjetër duhet të ketë një arsyetim të fortë logjik.

Mediu: Nuk e kam idenë se kush mund të jetë data, në paketën McAllister që kemi pranuar ka qenë data 16, nëse do ketë datë tjetër atëherë duhet të ketë një arsyetim logjik pse ka datë tjetër. PD dhe PR kanë qëndrime të përbashkëta.

Mediu shpreson se angazhimi i tij dhe zotit Duka t’ia vlejë.

Mediu: Çdo marrëveshje ka vlerë kur i shërben mundësisë që qytetarët shqiptarë të jenë ata që do të vendosin, mendoj se marrëveshja do ja vlejë dhe kam qenë pjesë e angazhimit për të pasur një marrëveshje që të ketë vlerë.

Kreu i PR-së konfirmoi takimin e Bashës me aleatët pasi të mbarojë negociimin me Ramën, ndërsa zbuloi se çfarë i ka thënë kryedemokrati për marrëveshjen.

Mediu: Jam takuar fare shkurt me Bashën dje. Ne anuluam dhe një udhëtim që kishim bashkë në SHBA me autoritetet më të larta për shkak të marrëveshjes që po diskutohet dhe shpresoj t’ia vlejë që ta kemi anuluar këtë vizitë të rëndësishme. Në takimin dje me Bashën tha se është marrëveshje e qëndrueshme, nuk hyra në detaje për shkak të raportit konfidencial që patën në marrëveshjen me Ramën. Kemi rënë dakord që takohemi sot pasi të mbarojë takimin me Ramën për të parë si do shkohet më tej.

Deklaratat Mediu i bëri pas takimit me ish-kryeministrin Sali Berisha në zyrën e këtij të fundit.



