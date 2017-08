/Oranews.tv/ 

Intervista - Mediu kundër bashkëpunimit PD-LSI: S’ka nevojë për front opozitar

Kreu i Partisë Republikane deklaron se opozita dështoi që të garantonte zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Në një intervistë për gazetën MAPO, Fatmir Mediu thotë se marrëveshja Rama-Basha nuk u zbatua nga socialistët dhe pjesëmarrja e ministrave teknikë u kthye thjesht në një akt formal, pa mundur të garantojë një optimum zgjedhor edhe pse ministrat u angazhuan seriozisht.

Fatmir Mediu: “Opozita dështoi që të garantonte zgjedhje të lira dhe të ndershme. Marrëveshja Rama-Basha nuk u zbatua nga socialistët dhe pjesëmarrja e ministrave teknikë u kthye thjesht në një akt formal, pa mundur të garantojë një optimum zgjedhor edhe pse ministrat u angazhuan seriozisht.

Opozita ishte bllok në dukje, por gabimisht përfaqësuesit e partive të tjera të koalicionit u vendosën si deputetë zone të PD, duke lënë në pasivitet total strukturat dhe votuesit e tyre. Kjo bëri që në gjithë zonat elektorale të mos maksimalizoheshin votat që kishin partitë e tyre. Strukturat dhe individët konkurrues të partive të tjera u injoruan ose u anashkaluan.

Programi ishte program i mirë, por i prezantuar në një kohë të shkurtër, në pamundësi për t’u përcjellë, kuptuar dhe pranuar nga votuesit.

Fushata ndoshta për shkak të marrëveshjes humbi adrenalinën e saj dhe shumë votues opozitarë kundër Ramës nuk arritën të kuptonin dhe pranonin këtë marrëveshje, gjë e cila krijoi percepsionin e gabuar, por dhe të stimuluar nga Rama dhe media pranë tij që PD të shihej si pjesë e qeverisë apo do ishte pjesë e qeverisë mbas zgjedhjeve. Kjo ishte një strategji e ndjekur në mënyrë diabolike, por me mençuri nga Rama.

U krijua një përshtypje e gabuar se Rama ishte pjesë e zgjidhjes nëpërmjet marrëveshjes dhe bashkëpunimit, ndërsa problemi ishte vetëm LSI, gjë tërësisht e gabuar sepse PS dhe LSI apo Rama-Meta kanë qenë pjesë e të njëjtit problem për 4 vite të dy bashkëkryetar.

Mosnjohja e thelbit të marrëveshjes apo transparencës së diskutimeve që çuan në marrëveshje, krijuan paqartësi dhe konfuzion. Gjithmonë u pretendua se marrëveshja ishte shumë më tepër se ajo që u bë publike dhe kjo mbahej si një raport i dy drejtuesve Rama dhe Basha. Kjo mund të mos ketë asnjë të vërtetë, por besoj që krijoi mosbesim te të djathtët, të cilët e shihnin Ramën si përgjegjësin dhe kundërshtarin kryesor politik. Ne duhet ta trajtonim mazhorancën si një e keqe për vendin pa dallim.

Mendoj gjithashtu se problemi me listat e kandidatëve ishte evident jo vetëm me largimin e disa figurave të PD-së që kishin raport publik dhe elektoral, por edhe për faktin se pjesa më e madhe e kandidatëve të rinj nuk njiheshin nga publiku dhe nuk kishin lidhje me strukturat e PD-së, si dhe nuk patën mundësi në një kohë të shkurtër të njihen nga votuesit edhe të zonave të tyre.

Republika e Re në koncept do ishte Republika e qytetarëve të përfaqësuar nga njerëz me vlera intelektuale dhe morale, por që për fatin e keq askush nuk mundi t’i njohë, për shkak të kohës së shkurtër, për shkak se ishin figura jopublike dhe në pamundësi të zhvillonin fushatë të gjerë mediatike. Më kuptoni, nuk kam asnjë vërejtje për formimin dhe integritetin e tyre, por mendoj se kur kandidon për deputet duhet një kohë që të njohësh strukturat dhe të krijosh impakt me publikun.

Lufta e PD-së ndaj LSI i dha pa të drejtë kësaj të fundit tiparet e opozitës dhe ne tiparet e qeverisë”

Bashkepunimi PD-LSI- I pyetur nëse duhet të bashkëpunojë PD-ja me LSI-ne kundër qeverisë së re Rama dhe nëse po, si duhet të jetë forma e bashkëpunimit mes tyre, Mediu u përgjigj se dallimi do jetë dhe duhet të jetë i qartë. Ne të djathtë, ata të majtë.

Fatmir Mediu: Ne do jemi në opozitë, po ashtu dhe LSI, dallimi do jetë dhe duhet të jetë i qartë. Ne të djathtë, ata të majtë. Po ashtu nëse reforma të rëndësishme kërkojnë bashkëpunim me mazhorancën si ajo kushtetuese dhe zgjedhore, bashkëpunimi me çdo deputet apo forcë politike opozitare në raste të caktuara do të jetë më se i natyrshëm.

Nuk mendoj se ka nevojë për front opozitar, por për forcë opozitare dhe qytetare.

