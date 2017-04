18 qershori - Mediu kërkon mbështetjen e Asamblesë së PR: Nuk regjistrohemi në zgjedhje

Partia Republikane mbetet besnike për të qëndruar në krah të PD dhe partive të tjera të bllokut opozitar për kauzën e zgjedhjeve të lira.

E ndërsa nesër mbaron afati për regjistrimin e partive në KQZ për garën e 18 qershorit, kreu i kësaj partie, Fatmir Mediu, tha se PR nuk do regjistrohet në zgjedhje për sakohë nuk kemi një qeverisje që garanton një proçes të lirë dhe të ndershëm.

Në mbledhjen e Asamblesë së PR-së, ai kërkoi mbështjen edhe të anëtarëve të saj për të votuar pro këtij vendimi.

Mediu: Ne si Parti Republikane bashke më PD dhe parti të tjera kemi vendosur jo të bojkotojmë zgjedhjet por kemi vendosur të mos lelojmë zhvillimin e zgjedhjeve të kontrolluara nga krimi dhe korrupsioni, kemi vendosur që zgjedhjet në Shqipëri të jenë të lira dhe të ndershme dhe kjo është përgjegjësi e çdo qytetari por sidomos e forcave politike që pretendojnë se i përfaqësojnë këta qytetarë.

Nesër mbaron afati i regjistrimit i partive politike. PR si parti e opozitës ka vendosur që bashkë me PD dhe partitë e tjera që nuk do të regjistrohet në këto zgjedhje për sakohë nuk do të kemi një qeverisje e cila të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Prandaj kërkoj dhe miratimin e kësaj Asambleje që të gjithë ne këtu të votojmë sot për mosregjistrimin e PR sëbashku me partitë e tjera që të garantojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk kemi asnjë rrugë tjetër.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter