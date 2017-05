Media në kohën e internetit

“Mediat dhe komunikimi në kohën e internetit” ishte konferenca e mbajtur këtë të premte në mjediset e UET-së, me pjesëmarrjen e një grupi gazetarësh të mediave të ndryshme, televizive dhe sidomos online.

Konferenca pati në qendër ndryshimet e vrullshme që ka sjellë interneti në komumikimin e përditshëm, atë mediatik, si dhe problemet e ndryshme që lidhen më to.

Ndër gazetarët e ftuar, ishte Rezear Xhaxhiu i cili foli për ‘sfidat që i kanosen televizionit përballë zhvillimit të gazetarisë online’, Lutfi Dervishi referoi për ‘specifikat e mediave online’, si dhe Suela Gera, drejtore e faqes online oranews.tv e cila foli për ‘organizimin dhe punën e një redaksie online’.

Lutfi Dervishi: “Interneti ka bërë mrekullira por unë dua të flas për anën tjetër. Ai ka sjellë tendencën e rapotimit për vetveten . Tashmë ne raportojmë për vetveten dhe ka njerëz që i bëjnë lajmet vetë. Nuk e duan më median.”

Suela Gera: “Ne duhet të jemi koshient që interneti është mënyra më e shpejtë që ne kemi për të komunikuar, për të shpërndarë informacionin dhe ne nuk mund ti shmangemi kësaj. Tani redaksitë e televizioneve dhe mediave të shtypura e kanë kuptuar që nëse nuk kanë në krah një redaksi online do të shkojnë drejt zhdukjes.

Ngjarje si momenti i votimit si president i Ilir Metës, apo dhe mbrëmja e 17 majit e arritjes së marrëveshjes mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të PD-se Lulzim Basha ka pasur shumë ndjekës së rrjetin social.”

Për Doriana Metollarin, komunikimi virtual nuk është vetëm në interesin e profesionistëve të fushës por dhe qytetarëve të cilët janë më të ekspozuar ndaj rreziqeve të internetit.

“Mendojmë se forma më e mirë e zgjidhjes së problemeve të shumta që lidhen me punën tonë si gazatar apo editor të mediave të ndryshme është përballja me to dhe trajtimi që iu bë nga pikepamjet e ndryshme të ekspertëve përballë nje auditori të lartë në numër. Komunikimi virtual nuk është vetëm në interensin e profesionistëve të fushës por dhe qytetarëve të cilët janë më të ekspozuar ndaj rreziqeve të internetit”, tha Doriana Metollari, editore e platformës informative Hermesnews.al.

Ndër gazetarët e ftuar, Rezear Xhaxhaiu foli për ‘sfidat që i kanosen televizionit përballë zhvillimit të gazetarisë online’, Lutfi Dervishi referoi për ‘specifikat e mediave online’, Mentor Kikia që flet për ‘fakenews’, Suela Gera ‘organizimi i një redaksie online’, Doriana Metollari ‘marketingun online’, Eda Elbasani ‘kriza mediatike’ dhe Florion Serjani i cili referoi për rolin e qeverise në rregullimin e portaleve online.

Pjesë e konferencës kanë qënë edhe diskutimet në lidhje me financimin i mediave, lajmet e rreme, si dhe sfidat e reja me të cilat përballë gazetaria tradicionale sot.

Aktiviteti u organizua nga Doriana Metollari, dhe u moderua nga gazetari Artur Nura.

