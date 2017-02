Parkingu elektronik - Me paratë e parkingut Tirana do ndërtojë pyllin orbital

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj prezantoi sot projektin e parkingut elektronik me pagesë në Tiranë, si mënyra më moderne që shmang kaosin në kryeqytet. Çdo pagesë do të shkojë për të blerë pemë për pyllin orbital në qendër të Tiranës

Erion Veliaj: “Kemi bërë një propozim shumë të guximshëm për këtë vit. Kemi miratuar planin të ri urbanistik ku kemi parashikuar mbjedhjen e 2 milionë pemëve në pyllin orbital. Propozimit që i kemi bërë financave të bashkisë është që çdo qindarkë që do të vijë nga parkimet e Tiranës do të shkojë për të blerë pemë për pyllin orbital. Kjo do të thotë që çdo qytetar që po paguan parkimin në thelb po blen një pemë.

Çdo qytetar që do të nisë të bëjë pagimin e parkimit në mënyrë elektronike duke çuar targën e vet në numrin 50 500″

