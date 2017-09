Java Europiane - Më 22 shtator në Tiranë Dita pa Makina, rrugët ku ndalohet qarkullimi

Më 22 shtator në Tiranë është Dita pa Makina.

Përmes një njoftimi bashkia e Tiranës informon se gjatë kësaj dite në disa segmente rrugore të Tiranës do të ndalohet qarkullimi i automjeteve duke i vënë rrugët në shërbim të qytetarëve dhe promovuar aktivitete mjedisore dhe kulturore.

Aktivitetet do të zhvillohen në 3 zona kryesore: Përgjatë rrugës ‘’Kont Urani’’, segmenti nga rruga ‘’Durrësit’’ deri tek rruga ‘’Mihal Duri’’, do të zhvillohet një minipanair libri me botime mjedisore dhe jo vetëm.

Ndërkohë që rruga ‘’Luigj Gurakuqi’’ deri tek sheshi ‘’Avni Rustemi’’, do të shërbejë për promovimin e mjeteve ekologjike të transportit. Ndërkohë që disa rrugë në zonën e Ish Bllokut do të kthehen në hapësira shërbimi për njerëzit.

Aktivitetet nga 18 shtatori – 22 shtator

Tirana do i bashkohet edhe këtë vit “Javës Europiane të Lëvizshmërisë”, e cila synon ndërgjegjësimin e qytetarëve për të përdorur sa më pak mjetet që ndotin ambientin dhe për të përqafuar gjithmonë e më shumë qasjet e reja transporti që janë miqësore me ambientin.

Aktivitetet nisin më 18 shtator Qendrën Multifunksionale TEN, ku Bashkia Tiranë në bashkëpunim me REC Albania, do të organizojnë takimin tematik ‘’Transporti ekologjik në Tiranë’’.

Më 19 Shtator te Reja do të jepen shfaqje filmash me temë ‘’Transporti i qëndrueshëm dhe mjedisi në përgjithësi’’, ku të pranishëm do të jenë përfaqësues të OJF-ve, përfaqësues të shoqërisë civile, trup diplomatik e qytetarë të tjerë.

Më 20 shtator përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit” do të organizohet gara me biçikleta me nxënësit e shkollave 9-vjeçare të Tiranës, ku për fituesit do të shpërndahen dhe çmime simbolike.

Gjatë 21 shtatorit të rinjtë e shkollave të mesme të Tiranës do të zhvillojnë vizita edukative tek laboratori i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për monitorimin e parametrave mjedisorë.

“Java e Europiane e Lëvizshmërisë” do të arrijë kulmin në 22 shtator kur në Tiranë do të organizohet “Dita pa makina”.

