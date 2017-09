Mbyllen 90% e regjistrimeve te Ekonomiku, Kule: Cilësia e studentëve e lartë

Në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës janë regjistruar mbi 90 për qind e studentëve të rinj, ende pa përfunduar afati kohor i raundit të parë të pranimeve.

Prof Dr. Dhori Kule, Dekan i Fakultetit thotë se këtë vit niveli i studentëve ka qenë shumë cilësor.

Kule: “Aktualisht në Fakultetin e Ekonomisë ka kaluar niveli 90% i regjistrimeve. Në Financë është mbi 95%, në Informatikë-Ekonomike 90%, në Biznes 92%. Këtë vit, Fakultetit të Ekonomisë i vjen cilësia që i takon e maturantëve. Në të katër degët mesatarja e shkollës së mesme është mbi 9”

Dekani sqaron se për maturantët e mirë do të ketë sërish mundësi aplikimi për degët e Ekonomikut, që kanë disa kuota të lira. Ndërkohë në Fakultetin Ekonomik do të ketë edhe një numër të konsiderueshëm kuotash edhe për transferimin e studimeve.

Kule: “Dua t’u jap një mesazh të gjithë atyre që nuk kanë pasur mundësi të regjistrohen për motive të ndryshme gjatë seancave 48 orëshe, që të mund të riaplikojnë me aq vende të pakta që do të mbeten, por që do të jenë një mundësi për këta të mirët për të ardhur. Gjithashtu, u bëj thirrje studentëve që duan të transferohen në Fakultetin e Ekonomisë që janë në universitete të tjera dhe kanë dëshirë të vijnë këtu, pasi nuk kanë ardhur dot vitin e kaluar për motive të caktuara, e kanë këtë mundësi të hapur. Deri në datën 20 kanë të drejtë të aplikojnë”.

Fakulteti i Ekonomisë ka ndërmarë i pari nismën për pastërtinë e figurës së pedagogut, për të verifikuar bashkëpunëtorët e ish-Sigurimit të Shtetit.

Kule: “Fakulteti i Ekonomisë do t’i përcjellë autoritetit përkatës deklaratat për të verifikuar gjithë stafin pedagogjik në mënyrë që edhe imazhi, etika, figura e pedagogut përballë publikut të jetë e pastruar nga një hije e së kaluarës”.

Detyrimin për të plotësuar deklaratën e pastërtisë së figurës e ka i gjithë stafi akademik që punon në universitetet publike të vendit.

/Ora News.tv/

