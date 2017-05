Konferenca ndërkombëtare - Mblidhen arkivistët e trevave: Të shkruajmë drejt historinë

Arkivistët e trevave shqipfolëse, Kosovë, Shqipëri e Maqedoni u mblodhën në konferencës ndërkombëtare të arkivistikës me qëllim forcimin e bashkëpunimit për të shkruar drejt historinë shqiptare për të ardhmen. Roli i arkivës, evidentimi i dokumenteve dhe shfrytëzimi i tyre në të gjitha trevat shqiptare ishte një tjetër cështje e diskutuar.

Për të shkruar drejt historinë shqiptare për të tashmen dhe të ardhmen në të gjitha trevat shqipfolëse. Ky ishte qëllimi i konferencës Ndërkombëtare të arkivistikës e cila mblodhi bashkë arkivistët e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë që studiojnë dhe punojnë në këtë fushë.

Ardit Bido: Ka të bëj me botimin e revistës së përbashkët “Arkivore”, ku numri i parë i tij do të ketë pikërisht ato kumtesa, që do të dëgjojmë sot. Bëhet fjalë për unifikimin e proçedurave në arkivistikë, që në kemi nisur me Agjencinë e Arkivave të Kosovës për të funksionuar si një dhe të vetëm, si të bashkuar dhe së treti themelimin në shumë pak ditë të shoqatës mbarëkombëtare të arkivistëve shqiptarë.

Ramë Manaj: Trajtimi dhe bashkimi i eksperiencave, prefeksionimi i metodologjisë në punë, unifikimi dhe zbatimi i teknikave dhe standardeve të sistemeve e cila si nga aspekti adminsitrativ ashtu dhe ai kulturor dhe shkencor do të jetë e suksesshme dhe në shërbim të misionit të vetë institucionit të veprimtarisë në shërbim të qytetarëve të orgnave shtetërore, publicistikës, shkencës, kulturës të sotmes dhe të ardhmes.

Konferenca “Arkivat dhe Puna arkivore në trevat e shqiptarëve në shekullin e 20 dhe 21” ishte tematika e diskutimit, ndërsa rëndërsi iu kushtua rolit të arkivës gojore që ka të bëjë me trashëgiminë kulturore, si Eposi i Kreshnikëve si dhe mermories së një kombi për të ardhmen.

/Oranews.tv/

