Mbeturinat në Kamëz, “mollë sherri” mes Jamarbër Malltezit me Xhelal Mziut

Kryebashkiaku i Kamzës Xhelal Mziu ka qenë në qendër të kritikave lidhur me çështjen e mbetjeve, pas publikimit në media të pamjeve të mbeturinave. Jamarbër Malltezi, kreu i departamentit të Mjedisit pranë PD e akuzon si përgjegjës për situatën. I kundërpërgjigjet Mziu: Qeveria nuk na miraton projektet për landfill.

Djegia e mbeturinave në Kamëz është kthyer në mollë sherri mes kreut të Departamentit Mjedisit pranë Partisë Demokratike, Jamarbër Malltezi dhe kryebashkiakut të Kamzës Xhelal Mziu. Ka qenë Malltezi i pari që nëpërmjet një statusi në facebook të shoqëruar edhe me foto, ka shprehur shqetësimin për situatën e mbetjeve urbane në Kamëz.

“Turp dhe trishtim me situaten e mbetjeve urbane ne Kamez. Imazhet jane te renda dhe te papranueshme per banoret dhe me rrezik per shendetin e njerezve. Bashkia duhet te reagoje shpejt. Eshte e vonuar. Edhe nese kjo vjen si pasoje e papergjegjshnerise apo keqdashjes se firmes se kontraktuar, kjo nuk e lehteson nga pergjegjesia Bashkine Kamez”

Sipas tij, bashkia duhet të ketë plan menaxhimi mbetjesh si edhe plane per situata emergjencash qe duhet te fuse ne perdorim, per me teper landfilli i Sharres eshte veç 8 km larg.

Ndërsa pas këtij statusi ka ardhur edhe reagimi i kryebashkiakut Mziu. Ai ka akuzuar qeverinë se në 4 vjet nuk i ka miratuar asnjë projekt për landfill.

“Në 4 vite kemi kërkuar bashkëpunim për thithjen e investimeve përfshirë dhe ngritjen e një landfilli, por nuk kemi pasur përgjigje nga kjo qeveri, e cila e ka diskriminuar politikisht Kamzën dhe banorët e saj sepse kanë votuar Partinë Demokratike.”

Sipas Mziut, në sirtarët e qeverisë flenë mbi 135 projekte që nuk janë financuar, duke qenë se në 4 vite Bashkisë Kamëz i kanë kaluar zero fonde!”, thuhet në deklaratën e Bashkisë Kamëz.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter