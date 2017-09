Vasili: Juridikisht PS nuk mund të tërheqë ligjin për mbetjet

Kryetari i Grupit Parlamentar i LSI, Petrit Vasili tha se PS juridikisht nuk mund të tërheqë ligjin për mbetjet. Sipas tij nuk kemi të bëjmë me një pr/ligj, por me një ligj.

Vasili: Kryetari i grupit parlamentar të PS ka thënë publikisht që tërheq pr/ligjin. Po sqaroj opinionin publik dhe ju. Nuk kemi të bëjmë me pr/ligj për mbetjet, por kemi të bëjmë me ligj. Pra Kuvendi i Shqipërisë për këtë çështje është shprehur me votë. Që nga ky moment po themi pronësia politike e propozuesve qofshin deputetë apo qeveri, ka rënë.

Ky ligj tashmë është pjesë e atyre ligjeve që Kuvendi miraton. Ka vetëm një moment procedurial që Presidenti ka kthyer ligjin dhe i ka dhënë një mundësi të re mazhorancës të reflektojë. Detyra e mazhorancës fillon me shqyrtimin e dekretit të Presidentit dhe më tutje të ecë përpara. Nuk ka asnjë mundësi juridike që PS të tërheqi, nuk është pr/ligj, por është ligj.

/Oranews.tv/

