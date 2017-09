Gëzim në familjen Kadeli - Martohet djali i të ndjerit Gjovalin Kadeli, Koka i zbulon amanetin

Pas më shumë se tre muaj të trishtë si pasojë e ndarjes së parakohshme nga jeta të babait të tyre, deputetit Gjovalin Kadeli, në familjen Kadeli është rikthyer buzeqeshja.

Djali më i madh i familjes, Admir Kadeli ka kurorëzuar sot në martesë lidhjen e tij të dashurisë.

Veç familjarëve dhe të afërmve, të pranishëm në ceremoni kanë qenë edhe Presidenti Ilir Meta dhe bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi, ish-deputeti socialist Namik Dokle, deputetë të LSI, mes tyre Viktor Tushaj dhe Lefter Koka.

Ky i fundit ka postuar një video në faqen e tij në fb, nga gëzimi familjar i familjes Kadeli ku ka zbuluar dhe një merak të mikut dhe kolegut të tij të ndjerë.

“Se jeta ka dhe gezime!

Me trashegime Admir e Orjela, jete te lumtur dhe bekimet e Zotit te keni!

Me siguri Gjovja sheh nga lart e po ju bekon me buzeqeshjen e tij, ashtu si vetem ai qeshte e po gezon bashke me ne kurorezimin tuaj!

U be sic ti Gjove deshe, nje dasem ku te mblidheshim te gjithe bashke femijet e tu, nena jote, familjaret, te dashurit e gjithe miqte e tu, te gezonim! Na mungon te gjitheve miku im i zemres!

Urime nga zemra e jete te gjate bashke Admir & Orjela!” shkruan Koka.

/Oranews.tv/

