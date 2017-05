Zgjedhjet e 25 qershorit - Marrëveshja, Mehmetaj: Jemi sy hapur, këto tre ditë pamë pazare

Deputetja e LSI, Kejdi Mehmetaj e quajti pazar marrëveshjen mes Ramës dhe Bashës. Në një takim elektoral me të rinjtë në Tiranë , Mehmetaj tha se një në tre të rinj është i papunë.

Mehmetaj: Sot është një ditë e mirë, është një ditë e bukur sepse sot jemi më të qetë që më në fund gjërat i pamë me sytë hapur dhe kuptuam se kush janë ata që mendojnë vërtetë për qytetarët, kush janë ata që mendojnë për të ardhmen e vendit dhe kush janë ata që me të vërtetë mendojnë për të rinjtë shqiptarë. Sot jemi me sy të hapur sepse e pamë edhe nga këto tre ditë që kaluan që ndërkohë që klasa aktuale politike shqiptare, dikush aty nga stolat e çadrës dikush nga karriget e zyrave mendonin si të ruanin ato pozicionet që kanë edhe të bënin ato pazaret e vogla, por shumë të njohura shqiptare, ndërkohë që ju të rinjtë shqiptarë, një nga 3 të të rinj janë të papunë.

/Oranews.tv/

