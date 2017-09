Elbasan - Marrëdhënie seksuale me të mitur, arrestohet i dënuari në kërkim

Policia e Elbasanit arrestoi një 24-vjeçar të dënuar me 4 vjet e 8 muaj burg për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur”.

Në pranga ra shtetasi në kërkim Spanjoll Buzhani, banues në Elbasan.

Ndalimi i tij, u bë pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendim penal më datë 08.07.2016, e ka dënuar me 4 vjet e 8 muaj burg për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur”, pasi ka kryer marrëdhënie seksuale me një 13 vjeçare.

/Oranews.tv/

