Sot inaugurimi i presidentit - Manjani: Kundërshtarët e Trump do ta kenë pisk, derisa të mësohen

Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani ka komentuar sot inaugurimin e presidentit të SHBA, Donald Trump.

Në një postim në llogarinë e tij në FB, Manjani thotë se me Trump bota do të jetë ndryshe. Sipas tij kundërshtaret në të gjithë botën do ta kenë pisk deri sa të mësohen!

“Që sot SHBA do ketë një President jo konvencional!Kundërshtarët e tij në Amerikë dhe në të gjithë botën do ta kenë pisk deri sa të mësohen! Me Trump bota do jetë ndryshe!”, shkruan Manjani.

