Ekopolitikë - Malaj: Na duhen zgjedhje që të prodhojnë zgjidhje

Ish-ministri i Financave, Arben Malaj, aktualisht anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë thotë në studion e “Ekopolitikë” të gazetares Aurora Sulçe në Ora News, se vendit i duhen zgjedhje që të prodhojnë zgjidhje.

Dritan Shano, koordinator në Partinë Demokratike, duke komentuar deklaratat e ministrit të Jashtëm gjerman në Tiranë, thotë se ai është keqinformuar.

Deputeti socialist, Ervin Bushati shprehet se Shqipëria ka rritjen ekonomike më të madhe në rajon. Gazetari Enton Abilekaj thotë se shqetësimi i opozitës për kanabisin është real, ndërsa qeveria kontrollon të gjitha mediat.

Pedagogu i Universitetit Mesdhetar Albert Gajo shprehet se opozita ka të drejtë në qëndrimet e veta, ndërsa thekson se pa një sistem politik konkurrencial nuk mund të ketë zhvillim ekonomik.

Pjesë nga bisedat:

Shano: Kjo qeveri jo vetëm ka ndërmend të manipulojë zgjedhjet, por edhe të emërojë opozitën. Ai u shpreh në deklaratën e tij për shtyp pa dëgjuar palën tjetër. Numri i azilantëve që ka Gjermania sot janë sirianët dhe shqiptarët. Në fund fare, ministri i Jashtëm i Gjermanisë është për të ruajtur ekuilibrat e vendit të vet. Interesi i qeverisë gjermane është të mos ketë azilantë nga Shqipëria. Nga kjo pikëpamje nuk shoh ndonjë çudi të veçantë në prononcimin e ministrit gjerman. Unë nuk parashikoj të shkoj në Evropë me një Parlament të inkriminuar dhe në një vend ku vidhet vota. Këtë ia sqaruam ministrit gjerman.

Bushati: Gjermanët mbahen për logjikë të ftohtë dhe e thanë qartë që vendi i opozitës është në Parlament. Qeveria teknike është absurditet. Ka filluar dhe është kthyer në mentalitetin e vjetër komunist të armikut të jashtëm që i vështirëson. Zt. Basha për mendimin tim përpiqet t’i shmanget zgjedhjeve që i ka të humbura dhe për shkak të reformës në drejtësi. Gjuha që përdor zt.Basha nga çadra është e njëjtë me fushatën elektorale. Vazhdon dhe mohon faktin se duhet të futet në zgjedhje dhe të heqë dorë nga qeveria teknike.

Malaj: Ne na duhet zgjedhje që prodhojnë zgjidhje dhe këto bëhen që të gjitha forcat politike të marrin pjesë. Kjo nuk është kriza e parë dhe as hera e parë që ndërkombëtarët marrin një lloj autoriteti për të gjetur zgjidhje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partner strategjik dhe kanë kontribute të jashtëzakonshme në momente historike. Jo vetëm Gjermania. Gjuha e përdorur prej tyre nuk ka qenë unike.

Ministri i Jashtëm i Holandës tha se nuk dua të bëj komente. Sigurisht për ta vlerësimi është që të shuajmë një krizë. Ai do që gjithë klasa politike shqiptare të gjejë zgjidhje dhe ata e kanë theksuar shumë herë ta gjenden zgjidhje. Stabiliteti politik është parakusht për zhvillimin ekonomik. Fluksi që vjen nga zonat e varfra është problematike dhe vjen kur ka pasiguri.

Abilekaj: Parakushti për zgjedhje të lira është që qeveria të mos ketë avantazh të jashtëzakonshëm para zgjedhjeve. Një avantazh është kontrollon të gjitha mediat. Një tjetër avantazh është se duke lejuar mbjelljen masive të kanabisit për të ulur papunësinë dhe duke lobuar sigurisht që do të ketë ndikim tek vota.

Në zgjedhjet e Dibrës u evidentua me pjesëmarrje shumë më të lartë me votime për shkak të trafikimit të votës siç është lejimi i kanabisit dhe për këtë ka fakte. Shqetësimi i opozitës është legjitim dhe evidentohet çdo herë kur kapen magazina me kanabis. Çmimi i kanabisit është 40 euro për kanabis. Të paktën 15 herë më i vogël. Kemi të bëjmë me një politikë të qartë të qeverisë dhe kjo është një situatë e jashtëzakonshme. Opozita nuk i ka gjithmonë mjetet për të hyrë në kancelaritë evropiane. Kjo polici nuk mund të bëjë zgjedhje.

Gajo: Jemi në këtë situatë prej 27 vjetësh. Në prag zgjedhjesh gjithmonë flasim për një krizë politike. Kjo nuk është e re. Është një krizë politike që e prodhon vet politika. Është një sistem politik jo konkurrencial. Në momentin që një parti politike krijon premisa për të mbajtur pushtetin synon ta mbajë në mënyrë jo të ndershme. Ajo që po ndodh sot është se Rama do të mbante të njëjtin qëndrim siç mban Basha sot. Unë kam pasur rastin të takoj delegacione të huaja pas takimit me Ramën dhe ai kishte të njëjtin qëndrim.

Unë e shoh një çështje që të ulen dhe ta zgjidhin në mënyrë afatgjatë dhe jo pragmatiste jo vetëm për kërkesat e opozitës që janë të drejta, por konkurrencial. Konkurrencial do të thotë që ato parti politike që nuk i rezistojnë kohës të largohen. Të gjitha sistemet ekonomike do të bllokohen nëse nuk ka sistem konkurrencial në politik. Bllokimi i konkurrencës në sistemin politik sjell bllokimin e ekonomisë.

Bushati: Ekonomia shqiptare ka rritjen më të larta në rajon. Natyrisht nuk mund të jetë e kënaqshme nëse ëndërrojmë rritje 10%. Gjithashtu ka vlerësime për reformën në drejtësi. Reforma më e rëndësishme, e vetmja që do të garantonte edhe votën e lirë është drejtësia dhe këtë ka mbyllur në çadër zt.Basha. Një politikan shkon manipulon zgjedhjet, bëhet kryeministër vazhdon dhe shkon në opozitë. Nuk burgosen.

