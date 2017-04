Ekopolitikë - Malaj: ‘Ky vend nuk bëhet’ sunduese, kriza politike pasoja te kapitali human

Rektori i Universitetit Luarasi Arben Malaj thotë në Ekopolitikë të gazetares Aurora Sulçe se impakti i krizës politike ndikon direkt tek largimi i kapitalit human të vendit tonë që janë njerëzit e specializuar. Sipas tij, Shqipëria e ka këtë pikë tejet të ndjeshme dhe efektet janë afatgjatë.

Malaj: Impakti i mjedisit politik në ekonomi vjen tek kapitali human, gjë që Shqipëria e ka më të dobët. Duket qenë se situata tensionohet herë pas here, nuk fluksi i krahut të punës, problemi më i madh është që Shqipëria edhe tani ka vështirësi për të thithur dhe për të mbajtur talentet. Jetojmë në një kohë ku konkurrenca nuk është tek krahu u punës. Jetojmë në një kohë kur pjesa e mençur shikojnë pak mundësi. Shprehja “ky vend nuk bëhet” mbetet sunduese.

Ulja e rriskut politik është parakusht që të mos ikin. Ne nuk do të konkurrojmë më për fuqi të lirë punëtore. Do të shikoni që manifaktura do të robotizohet.

Do të shkojmë tek një sektor që është me produktiv që janë njerëzit e mençur. Parakusht për ta nuk është paga, është stabiliteti i administratës publike, është siguria për vendet e punës, stimulimi dhe promovimi. Në kushtet e një situate të tensionuar politike përkeqësohen në mënyrë të natyrshme edhe në vende të zhvilluara. Kriza nuk do ta japë efektin sot, kriza ka efekte afatgjata.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter